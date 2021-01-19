Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.01
73,97
89,33
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мегаполис в деталях: в Екатеринбурге представили гигантскую панораму города

Мегаполис в деталях: в Екатеринбурге представили гигантскую панораму города
Иллюстрация: сриншот с официального сайта администрации Екатеринбурга

Проект рассчитан на туристов, которые собираются посетить столицу Урала, а также на местных жителей, желающих посмотреть на родной город с другого ракурса.

#ТУРИЗМ#ГОРОД#НОВОСТИ

Новая панорама Екатеринбурга выложена на официальном портале городской администрации. В гигапиксельную панораму вошли 1400 фотографий. Снимки сделаны в летний период с набережной Рабочей Молодежи. Съемка проводилась с помощью квадрокоптера с высоты 150 метров. Панорама позволяет детально рассмотреть практически любую часть мегаполиса.

так выглядит на панораме Старая Сортировка

Так выглядит на панораме район Сортировки

Кроме панорамы 2020 года посетители портала могут в мельчайших деталях разглядеть мегаполис, снятый, например, с бизнес-центра «Высоцкий» (улица Малышева, 51), Екатеринбургской телебашни (у цирка) и жилого комплекса на улице Февральской Революции. Отдельные точки были запечатлены с помощью квадрокоптеров в разных районах города, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Вскоре на месте одного из корпусов приборостроитильного завода появится храм святой Екатерины. На панораме видно, как близко он юудет расположен к Храму-на-Крови

Вскоре на месте одного из корпусов приборостроительного завода появится храм святой Екатерины. На панораме видно, как близко он будет расположен к Храму-на-Крови

Отметим, что это не первая панорама города: впервые подобный проект был реализован в 2011 г. DK.RU публиковал интервью с Владимиром Удиловым, директором компании «Ситисканнер», которая выполняла этот проект. К слову, за свою работу молодая ИТ-компания тогда в качестве оплаты получила билборд в метро.

Сколько стоила съемка города в 2020 году, в мэрии не озвучили.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «По техническим причинам». Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево вместо Внуково«По техническим причинам». Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево вместо Внуково
  • Брусника привлечет 4 млрд руб. за счет размещения облигацийБрусника привлечет 4 млрд руб. за счет размещения облигаций
  • Сергей Васильев: «В стране 80 000 богатых людей, у которых на счетах в среднем по 53 млн»Сергей Васильев: «В стране 80 000 богатых людей, у которых на счетах в среднем по 53 млн»
  • Последствия пандемии или ограничений? СвЖД не досчиталась почти 6 млн пассажиров в 2020 г.Последствия пандемии или ограничений? СвЖД не досчиталась почти 6 млн пассажиров в 2020 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.