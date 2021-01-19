Мегаполис в деталях: в Екатеринбурге представили гигантскую панораму города

Проект рассчитан на туристов, которые собираются посетить столицу Урала, а также на местных жителей, желающих посмотреть на родной город с другого ракурса.

Новая панорама Екатеринбурга выложена на официальном портале городской администрации. В гигапиксельную панораму вошли 1400 фотографий. Снимки сделаны в летний период с набережной Рабочей Молодежи. Съемка проводилась с помощью квадрокоптера с высоты 150 метров. Панорама позволяет детально рассмотреть практически любую часть мегаполиса.

Так выглядит на панораме район Сортировки

Кроме панорамы 2020 года посетители портала могут в мельчайших деталях разглядеть мегаполис, снятый, например, с бизнес-центра «Высоцкий» (улица Малышева, 51), Екатеринбургской телебашни (у цирка) и жилого комплекса на улице Февральской Революции. Отдельные точки были запечатлены с помощью квадрокоптеров в разных районах города, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Вскоре на месте одного из корпусов приборостроительного завода появится храм святой Екатерины. На панораме видно, как близко он будет расположен к Храму-на-Крови

Отметим, что это не первая панорама города: впервые подобный проект был реализован в 2011 г. DK.RU публиковал интервью с Владимиром Удиловым, директором компании «Ситисканнер», которая выполняла этот проект. К слову, за свою работу молодая ИТ-компания тогда в качестве оплаты получила билборд в метро.

Сколько стоила съемка города в 2020 году, в мэрии не озвучили.