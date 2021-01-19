Стоимость аренды жилья стагнирует, пока квартиры дорожают. Чем это опасно для рантье

Уже в следующем году рынок аренды может столкнуться с избытком предложения, и собственникам придется сдавать их по сниженной цене, а многие из них и вовсе захотят продать квартиру.

На фоне серьезного подорожания жилья цены на аренду квартир в крупнейших российских городах практически не изменились, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН. Аренда однокомнатной квартиры в январе стоит в среднем 17,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 24,2 тыс. руб., за последний месяц цены выросли на 1,2% и 1,1% соответственно, сейчас показатели превышают цифры прошлогоднего января.

Больше всего аренда квартиры, по данным ЦИАН, подорожала в Перми — на 4,5% до 13.8 тыс. руб. в месяц за однушку. В Краснодаре — на 3,9% до 15,9 тыс. руб. В Петербурге однокомнатную квартиру в среднем стоит снять 27,8 тыс. руб. (+0,85%), в Москве — 38,2 тыс. руб. (рост на 1,6%). В Москве многие собственники почти не готовы идти навстречу арендаторам, некоторые отказываются снижать цену даже на 2 тыс. руб., из-за чего квартира простаивает несколько месяцев, говорит управляющий директор агентства «Миэль» Мария Жукова.

В ближайшем будущем ожидать существенного подорожания аренды не стоит, считает руководитель департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова. Пока на рынке наблюдается снижение спроса: из Москвы и Санкт-Петербурга многие уехали в регионы или перестали снимать жилье в центре, говорит руководитель аналитического центра ЦИАНа Алексей Попов.

В такой ситуации собственникам придется стать лояльнее к арендаторам. За последний год цены на покупку первичного и вторичного жилья выросли примерно на 20%, причем примерно 25% сделок были инвестиционными, их владельцы намерены сдавать купленную квартиру в аренду, говорит гендиректор компании Realiste Алексей Гальцев. При этом, так как доходы граждан не растут, нет и предпосылок для роста стоимости аренды. По его мнению, уже в следующем году на рынке аренды может появиться избыток предложения, и собственникам придется сдавать их по сниженной цене.