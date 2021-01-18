Навального арестовали на 30 суток, Беларусь осталась без хоккейного ЧМ. Главное 18 января

Алексея Навального лишили свободы сразу же после возвращения в Россию. После бойкота спонсоров Минск лишился матчей Чемпионата мира по хоккею 2021 г. Главное за день.

Судья Химкинского горсуда Елена Морозова на «выездном заседании», которое прошло в городском отделе полиции, арестовала оппозиционного политика Алексея Навального на 30 суток по делу «Ив Роше».

Навальный будет находиться под арестом до суда, который должен решить, уклонялся ли политик от контроля ФСИН по условному сроку. Если оппозиционера признают виновным, он получит реальный срок в 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом по делу «Ив Роше». Заседание суда пройдет 29 января.

После вынесения ареста оппозиционер опубликовал видео, в котором призвал сторонников выходить на улицы — не за него, а «за себя и свое будущее».

Вместе с тем супруга политика Юлия Навальная опубликовала пост в поддержку мужа: «Лёша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим. И теперь я могу сказать то же самое, и возможно, ты даже успеешь это прочитать, в отличие от прошлого раза: нет вещи, с которой бы мы не справились. Всё обязательно будет хорошо!».

Беларусь лишилась права проводить ЧМ по хоккею 2021 г.

Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на источник. После заседания совета Международной федерации хоккея (IIHF) по этому вопросу собеседник агентства сказал, что матчи будут перенесены из Минска. Новое место проведения этих игр не называлось. Чемпионат запланирован с 21 мая по 6 июня, не только в Минске, но и в Риге.

Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 г. из Минска. Несколько крупных брендов: Nivea Men, Skoda и LIQUI MOLY — отказались спонсировать хоккейный ЧМ, если он пройдет в Беларуси — из-за нарушений прав человека. После президентских выборов 9 августа в стране долго не утихали протесты, многих из участников которых задерживали и жестоко избивали.