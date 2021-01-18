Пассажиропоток «Уральских авиалиний» по итогам 2020 года упал на 41%

В целом в 2020 г. российские авиаперевозчики обслужили на 46% пассажиров меньше, чем годом ранее. Меньше всего пострадала авиакомпания «Победа», снижение числа пассажиров которой составило 4%.

С января по декабрь 2020 г. российские авиаперевозчики обслужили 69,17 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем в 2019 г. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 153,43 млрд пассажирокилометров (снижение на 52%). Такие данные публикует Росавиация.

В декабре 2020 г. российские авиакомпании перевезли более 5 млн пассажиров, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. достигло 43%, пассажирооборот составил 10 млрд пассажирокилометров, что на 56% меньше показателя декабря 2019 г.

В декабре 2020 г. услугами «Аэрофлота» воспользовались 1,02 млн пассажиров, объем авиаперевозок сократился на 63% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года. «Победа» обслужила 856,8 тыс. пассажиров (снижение на 4%), «Россия» — 324,8 тыс. пассажиров (снижение на 43%), «Уральские авиалинии» — 287,3 тыс. пассажиров (снижение на 56%).

По предварительным итогам за 2020 г., авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 14,6 млн пассажиров (меньше на 61% по сравнению с 2019 г.), «Победа» — 9,1 млн пассажиров (меньше на 12%), «Россия» — 5,7 млн пассажиров (снижение на 51%), «Уральские авиалинии» — 5,6 млн пассажиров (снижение на 41%).

Авиакомпании оказались в числе наиболее пострадавших отраслей из-за отмены международного авиасообщения и снижения пассажиропотока из-за угрозы распространения коронавируса. Еще в августе 2020 г. говорилось, что Екатеринбург может войти в список городов для отправки международных рейсов. Но этого так и не произошло. Впоследствии свердловский губернатор Евгений Куйвашев пояснял, что разрешение на возобновление международных авиаперевозок из Екатеринбурга не выдал Роспотребнадзор, напоминает ЕАН.

Ранее DK.RU писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» по итогам первых девяти месяцев 2020 г. недосчиталась прибыли из-за COVID-19. За первые 9 месяцев 2020 г. чистый убыток авиакомпании превысил 4,3 млрд руб.