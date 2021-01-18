Облсуд рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение выпустить фотографа Лошагина из колонии

Дмитрий Лошагин отбывает срок за убийство жены-модели. В конце 2020 г. он получил возможность выйти из колонии, но это решение опротестовала прокуратура и родственники его супруги.

Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения апелляционного представления прокурора и апелляционной жалобы представителя Юлии Прокопьевой-Лошагиной в отношении Дмитрия Лошагина. Известный екатеринбургский фотограф отбывает заключение за убийство своей супруги.

В декабре 2020 г. он подал ходатайство о замене неотбытой им части наказания в виде лишения свободы в колонии на ограничение свободы. Оставшаяся часть срока — три года и 25 дней. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство фотографа, и фактически это означает, что он не должен выезжать за пределы муниципалитета, где проживает, обязан соблюдать комендантский час с 22:00 до 06:00 и не менять место жительства и работы, писал DK.RU.

Против этого решения выступили родственники погибшей и прокуратура. Их апелляции облсуд рассмотрит 2 февраля 2021 г.

Как сообщал DK.RU, в августе 2013 г. в лесу под Первоуральском было найдено обгоревшее тело уральской модели Юлии Прокопьевой. Вскоре ее супруг Дмитрий Лошагин был арестован по подозрению в убийстве. По этому делу прошло целых два судебных процесса. По итогам первого в декабре 2014 г. фотограф был признан невиновным и отпущен на свободу за недостаточностью доказательств. Прокуратура учла все огрехи и со второй попытки летом 2015 г. добилась для Дмитрия Лошагина 10 лет заключения в колонии.

В 2019 году Чкаловский районный суд и обслуд отказали Дмитрию Лошагину в удовлетворении апелляции и оставили его в исправительной колонии, напоминает JustMedia.ru.

Ранее также сообщалось, что в колонии Дмитрий Лошагин снимает по заказу ГУФСИН крещенские купания заключенных. В это время его знаменитый лофт на улице Белинского, где, по версии следствия, и была убита Юлия Прокопьева, то сдавали в аренду, то пытались продать. Сам фотограф пытался получить наследство, оставшееся от жены.