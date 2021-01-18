Ситуация с Навальным: «Фамилия первого лица в Кремле сменится, а жизнь останется прежней»

«Происходящее с Навальным — следствие принятия избирательности правосудия как догмы и преследования как способа политической борьбы. К этому привело молчание после дел Гусинского и Ходорковского».

Андрей Мовчан, СЕО Movchan’s Group, высказал свое мнение о происходящем с Алексеем Навальным сейчас:

— Отвратительно это, конечно, и ожидаемо на 100%, и ничего нового, и все равно отвратительно. И вот что странно — как же похоже поведение всех диктаторов по отношению ко всем антагонистам: как будто какая-то высшая сила лишает их способности покончить разом, и они ведут игру, пока не проигрывают. Впрочем, вру, конечно, часто и не ведут, и очень часто устраняют своего визави вовремя (или не вовремя) — просто мы помним немногие другие случаи.

В общем, Алексею Навальному здоровья и сил. Пока он не у власти и тем более не на свободе — я на его стороне; если к власти придет — тут уж я буду решительно в оппозиции (нынешний мной не интересуется, надеюсь, и будущий не будет).

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Я вот только скромно хотел напомнить тем (и только тем), кто в 2000-м молчал про Гусинского, потому что тот был нерусским, и олигархом, и так ему и было надо; кто в 2003-м молчал про Ходорковского, потому что тот был нерусским, и олигархом, и вообще, кажется, лез во власть: то, что происходит сегодня с Навальным — следствие принятия избирательности правосудия как догмы и преследования как способа политической борьбы. Это ваше молчание отчасти позволило сегодняшнему дню наступить.

Но и это полбеды. Беда в том, что это вы же сегодня громко говорите про «всеобщую люстрацию», «честно столько не заработать», «не забудем, не простим», обвиняете на основе телешоу, провозглашаете расправу и социальные казни за мнения (конечно, только за очень плохие мнения, что вы!), требуете от всех поддержки только и исключительно одной позиции — вашей и только вашего единственного лидера. И именно эта ваша позиция приведет к тому, что фамилия первого лица в Кремле может и сменится, а жизнь наша останется абсолютно прежней.

Я бы призвал вас задуматься, хоть надежды и мало. Извините.

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