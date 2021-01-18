«Я включаю в цели на год даже развлечения». Почему планировать все же нужно и важно

Планирование выходит из моды. Люди говорят, что не нужно загонять себя в рамки, куда лучше ориентироваться по ситуации. Казалось бы, 2020 год доказал это, но... нет. Как правильно составить план-2021?

Бизнесмен, автор книг Крис Гильбо рассказал, как именно строит планы и анализирует прожитые отрезки жизни. В своем блоге он пояснил, что «совершенно безумный» 2020 год особенно полезно проанализировать, на фоне безумия сконцентрироваться будет сложнее, но в итоге удастся получить ориентиры на следующие годы.

Цель

Мы склонны переоценивать то, что можно сделать за день, но недооцениваем то, что можно сделать за год. Это очень важно понять. Проведя хотя бы базовый разбор, вы увидите, насколько целенаправленнее будет следующий год (даже если безумие 2020-го не закончится).

Что делать, если вам не нравится ставить цели? Люди, выступающие против постановки целей, обычно называют одну из двух причин:

1. Им кажется, что они давят на себя, пытаясь сформулировать цели, потому что так делают другие.

2. Они предпочитают «жить настоящим моментом» и не хотят попасть в ловушку слишком подробного плана.

К счастью, ни одно из этих возражений не проблема при проведении анализа. Вы сами ставите цели, поэтому вам никто ничего не навязывает. И если вы решите что-то поменять по ходу дела — отлично! Это нормально и даже замечательно.

Однако благодаря анализу вы увидите, как ставить цели лучше, большие они или маленькие. Скорее всего, ваше видение по ходу дела расширится. Вы будете ставить все более масштабные цели и достигать их год за годом.

Как это работает

Анализ состоит из двух основных частей: а) разбор уходящего года; б) цели на предстоящий год.

Я обычно трачу большую часть времени на вторую часть, но важно не пропустить и первую. Для этого я просто отвечаю на два вопроса:

Что в этом году прошло хорошо?

Что не удалось в этом году?

Чтобы ответить на эти вопросы, я записываю наблюдения. Интересно, что даже в трудные годы я почти всегда приятно удивляюсь, вспоминая несколько положительных моментов. Если планировать, то действительно можно сделать больше! И, конечно же, важно признать, когда что-то идет не так.

Постановка целей

Вторая часть занимает больше времени. Раньше я тратил на это изрядную часть недели, работая над ней по несколько часов каждый день. За последние несколько лет я немного изменил формат, к тому же теперь мы передвигаемся куда меньше.

Как бы вы это ни делали, ваша задача — посмотреть вперед и поставить от 3 до 5 целей для каждой основной категории в жизни. Какие это категории, спросите вы? И сколько их должно быть? Раньше я ставил цели в 12-15 категориях. Теперь я смотрю на несколько основных областей: работа, отношения, здоровье, образование, путешествия, развлечения (да, после 10 с лишним лет таких разборов я решил добавить развлечения).

Я часто выбираю слово или тему для года: например, Год переосмысления или Год масштабных задач. Также был Год выживания и Год дыни (долго рассказывать).

Процесс этот может быть очень простым, а может и более детальным — как вам больше нравится. Используйте его как есть или модифицируйте под себя.

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