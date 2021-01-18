Рокировка в свердловской власти дошла до городов-спутников

В администрации Екатеринбурга сменился руководитель аппарата и одновременно мэр Среднеуральска подал в отставку. Есть ли связь между этими событиями?

Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку. На своей странице в Instagram он пояснил, что причины не связаны с результатами его работы.

Это были сложные, если не сказать, самые сложные месяцы в моей жизни. Впервые я столкнулся с такими вызовами и задачами, которые требовали нового подхода, новых компетенций и непростых решений. Но при этом я твердо соблюдал свои принципы: максимальная вовлеченность в работу, открытый и честный диалог с людьми, строгое следование закону, реальное выполнение принятых решений и самое главное — защита интересов родного города. И сейчас я могу сказать: мне не стыдно за все сделанное. Мне не стыдно перед своими работодателями, в том числе и перед вами, уважаемые жители, — написал Андрей Зашляпин.

Он добавил, что продолжит участвовать в жизни Среднеуральска «уже как обычный горожанин».

Напомним, что в конце 2020 г. с требованием об отставке мэра Среднеуральска выступила прокуратура Свердловской области. Ведомство обнаружило конфликт интересов. До того, как стать главой Среднеуральска, Андрей Зашляпин занимался строительным бизнесом и, избираясь на пост мэра, передал свои доли в доверительное управление. Но, по сведениям прокуратуры, частью компаний продолжили распоряжаться его родственники. Но гордума Среднеуральска этот вопрос рассматривать не стала.

Отметим, что предшественник Зашляпина Владислав Козлов тоже подал в отставку по собственному желанию после затяжного кризиса власти в Среднеуральске. Работу города фактически парализовало противостояние мэра и городской думы. А предыдущего главу Среднеуральского городского округа Бориса Тарасова приговорили к 7,5 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 60 млн руб. По версии следствия, он незаконно продал земельный участок под дачную застройку за 13,9 млн руб. При этом фактическая рыночная стоимость земли составляла свыше 75,5 млн руб.

Изменения произошли и в мэрии Екатеринбурга. Руководителем аппарата администрации Алексей Орлов, врио главы города, назначил свою помощницу Марину Фадееву. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии. Занимавший эту должность Александр Ковальчик подал заявление об увольнении по собственному желанию. Как ранее рассказывал Znak.com источник в правительстве региона, Александр Ковальчик, по задумке областных властей, должен будет принять участие в конкурсе на пост главы Среднеуральска. Перед этим он должен стать исполняющим обязанности главы города. В 2010 г. Ковальчик руководил «Водоканалом» Екатеринбурга, а в августе 2013 г. его задержали по обвинению в растрате казенных денег. Однако затем суд признал его невиновным.

Добавим, что именно с Александра Ковальчика в конце 2020 г. в Екатеринбурге началась рокировка по смене власти. 21 декабря занимавший тогда пост главы Екатеринбурга Александр Высокинский назначил вице-губернатора Алексея Орлова на должность первого вице-мэра Екатеринбурга. Занимавший этот пост Александр Ковальчик стал руководителем аппарата городской администрации. Уже на следующий день Высокинский подал в отставку, городская дума отставку приняла — Орлов стал исполняющим обязанности главы города. Еще через день Евгений Куйвашев назначил Высокинского исполняющим обязанности первого заместителя губернатора. В настоящее время в Екатеринбурге идет прием документов от потенциальных кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Основным претендентом считается Алексей Орлов.