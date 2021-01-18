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СК предложил ужесточить ответственность за уход от налогов для физлиц

СК предложил ужесточить ответственность за уход от налогов для физлиц
Иллюстрация: Следственный комитет

«Если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет. А у ИП, сколько бы они не утаили от казны, срок давности — всего два года».

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Следственный комитет РФ выступает за ужесточение уголовной ответственности для физлиц за уклонение от налогов. ОБ этом сказала зампредседателя СКР Елена Леоненко в интервью «Известиям». По ее словам, если для юрлиц срок давности по подобным преступлениям — 10 лет, то для физических лиц и ИП — всего два года.

Также мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца, — рассказала Елена Леоненко.

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Она привела пример, как в 2015 г. Усть-Илимский городской суд Иркутской области в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело по обвинению индивидуального предпринимателя в уклонении от уплаты налогов за 2010–2012 гг. в сумме 125,6 млн руб. Тогда как в случае с уходом организации от налогообложения на такую же сумму до истечения срока давности оставалось бы еще восемь лет. 

Кроме того, СК предложил еще одну инициативу: направлять материалы сразу после того, как налоговая вскрыла преступную схему и определила сумму ущерба. Ждать 60 дней, которые сейчас отведены на возмещение ущерба, бессмысленно, поскольку за этот срок может быть уничтожена документация и выведено имущество.

Автор: Андрей Пермяков
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