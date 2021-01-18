У свердловского «Яблока» сменился руководитель

Свердловское отделение партии «Яблоко» возглавил Максим Петлин. Он призвал «всех, кто разделяет ценности свободы и демократии» совместно участвовать в избирательных кампаниях.

Председателем отделения партии «Яблоко» в Свердловской области стал Максим Петлин. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, прежний руководитель Сергей Хоренженко досрочно прекратил свои полномочия. В ближайших планах нового председателя — мониторинг состояния отделения, организация работы аппарата и штаба избирательной кампании.

По словам Максима Петлина, главным итогом конференции, на которой произошла смена руководителя, стало принятие меморандума демократической коалиции Свердловской области.

Мы призываем всех, кто разделяет ценности свободы, справедливости, равенства возможностей, демократии и развития институтов гражданского общества присоединиться к нам и совместно участвовать в избирательной кампании 2021 г. в качестве кандидатов в депутаты всех уровней, сотрудников штабов кандидатов, агитаторов, наблюдателей на избирательных участках, — написал Петлин.

Напомним, в 2013 г. Максима Петлина признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Суд решил, что депутат вымогал 3 млн руб. у компании «Форум Групп». В случае невыплаты этой суммы он обещал организовать акции протеста против строительства ТРЦ «Радуга-парк». Его задержали с поличным при получении взятки в офисе застройщика. Максим Петлин был приговорен к трем годам тюрьмы общего режима и штрафу в 100 тыс. руб. Его помощник Андрей Пантелеев получил 1,5 года общего режима.

В январе 2014 г. Максиму Петлину отказали в помиловании. Спустя два месяца он потерял статус руководителя свердловского отделения партии «Яблоко». На этом посту его сменил экс-мэр Первоуральска Юрий Переверзев, сообщал DK.RU. Максим Петлин вышел на свободу в 2015 г. и в интервью DK.RU рассказывал, что до сих не признает свою вину.

В целом у меня больше пессимистические настроения по поводу всех электоральных процессов в стране. Мне кажется, пока люди живут в старом государстве, — говорил Максим Петлин после выхода из колонии.

Также он отмечал, что не разделяет позицию Евгения Ройзмана, который считает, что каждому политику нужно посидеть в тюрьме, так как это идет на пользу. По мнению Петлина, «сидеть в тюрьме не стоит никому», но для себя он получил колоссальный опыт.