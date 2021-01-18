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На месте конструктивистского здания построят 32-этажную высотку

Сейчас площадка на Нагорной, 12 закрыта забором
Сейчас площадка на Нагорной, 12 закрыта забором. Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Год назад активисты пытались отстоять Профтехкомбинат в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, но собственник снес его. Стало известно, что появится на этом месте.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

На месте конструктивистского здания на ул. Нагорной, 12 в Екатеринбурге планируется построить трехсекционный дом с эксплуатируемой кровлей. В реестре Минстроя Свердловской области говорится, что разрешение на строительство на этом участке получило АО «Прогресс». Оно действует до февраля 2022 г. Предполагается строительство многоэтажных жилых домов (№№ 1 и 2 по ПЗУ), подземного двухуровневого паркинга (№ 3 по ПЗУ), общая площадь жилой застройки составит 16,3 тыс. кв. м.

Центром станет 32-этажная высотка, к ней примыкают здания высотой 8 и 17 этажей. На первых этажах расположатся офисы, кафе и детский сад. Граддокументацию подготовила компания «Тихвин-Строй» (структура, близкая к «Форум Групп»), уточняет 66.ru.

Проектная документация

Проектная документация, источник: 66.ru

Год назад общественники били тревогу и призывали горожан отстоять здание Профтехкомбината на ул. Нагорной, 12, которое использовалось под офисы и магазины. Объект был построен в ранний советский период по проекту архитектора Вениамина Соколова — одного из первых представителей уральского конструктивизма, но официально памятником признан не был. Собственник снес здание.

Объект принадлежал компании «Прогресс». В 2019 г. фирма была приватизирована, 100% акций «Прогресса» за 90,2 млн руб. перешли от государства в лице Росимущества к Александру Фицко. Он является доверенным лицом частного инвестора, имя которого не раскрывается. Как рассказывал директор «Прогресса» Тарас Табаков, бизнесмен выбрал компанию «Форум Групп», с которой планирует начать реализацию на этой площадке проекта жилого комплекса, писал DK.RU.

Отметим, что в настоящее время в Екатеринбурге продолжается скандал со сносом еще одного конструктивистского объекта, который также не признан памятником. Это здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20. Собственник (корпорация «Маяк») планирует построить на этом месте жилье и торговый центр.

Автор: Анна Хлебникова
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