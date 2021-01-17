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Сергей Васильев: «В стране 80 000 богатых людей, у которых на счетах в среднем по 53 млн»

Сергей Васильев: «В стране 80 000 богатых людей, у которых на счетах в среднем по 53 млн»
Иллюстрация: pixabay.com

«Интересные цифры из последнего отчета ЦБ». Оказалось, что немало россиян имеют огромные суммы на брокерских счетах, «и это не считая их недвижимости и депозитов в банках».

#ЛАЙФХАКИ

Сергей Васильев, основатель инвестиционной группы «Русские фонды», пишет:

— Интересные цифры из последнего отчета ЦБ по объемам активов на брокерских счетах российских клиентов.

На октябрь 2020-го совокупно было 12.7 трлн руб. активов. При этом:6,7 трлн у физических лиц и 6 трлн у юридических лиц. Но самые интересное дальше:

«На 5,7% счетов приходится 93,9% клиентских активов. На 1,0% счетов — 64,0% клиентских активов».

То есть на 1% физических лиц приходится 64% всех активов на брокерских счетах, на общую сумму 4,3 трлн руб. Нормально так...

Из этих цифр можно прикинуть, сколько у нас богатых людей и сколько у них «в среднем» на брокерском счете.  Совокупно открыто 8 млн брокерских счетов. Значит 1% — 80 тысяч человек.

У нас в стране 80 тысяч богатых людей, у которых на счетах вполне приличные деньги. Поделив 4,3 трлн руб. активов на 80 тысяч человек получим около 53 млн руб.

Понятно, что и среди этого 1% распределение активов неравномерное, и ,тем не менее, можем прикинуть. В стране на сегодня имеем около 80 тысяч человек с активами на брокерских счетах более 50 млн руб., и это не считая их недвижимости и депозитов в банках.

Примерно так...

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Автор: Александра Клименко
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