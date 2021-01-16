Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.01
73,54
89,25
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Губернатор отклонил проект Кольцово, срывающий крупнейшие стройки Екатеринбурга

Губернатор отклонил проект Кольцово, срывающий крупнейшие стройки Екатеринбурга
Иллюстрация: pixabay.com

Новые правила застройки приаэродромных территорий ставили под угрозу 8 млн кв. м будущего жилья. Проект отклонен уже во второй раз, однако застройщики признают, что это еще не окончательная победа.

#СТРОЙКА#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

Правительство Свердловской области отклонило проект приаэродромных территорий (ПАТ) вокруг аэропорта Кольцово, который вызвал критику застройщиков, так как потенциально мог заблокировать строительство около 8 млн кв. м жилья в Екатеринбурге. Письмо с отрицательным заключением кабмина за подписью губернатора Евгения Куйвашева направлено на имя президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова

Как сообщал DK.RU, ранее в российских аэропортах действовало правило 30-километровой особой защитной зоны, где вести строительство объектов можно было только по согласованию с Росавиацией. Однако Минтранс разработал законопроект, согласно которому вокруг аэропортов должно быть установлено семь подзон, где в первой можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, а в седьмой — все, кроме жилья, если уровень шумов и загрязняющих веществ не превышает норму. По новым правилам под защиту попадает 1,5 тыс. га.

Аэропорт Кольцово, согласно требованиям Минтранса, разработал проект ПАТ, автором стала компания «ТрансПроект СПБ». Проект получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение в Роспотребнадзоре 28 августа 2019 г.

Если новые нормы будут приняты, то сразу несколько знаковых строительных проектов Екатеринбурга могут быть остановлены. Речь идет о строительстве жилых и социальных объектов в районах Новокольцовский, Солнечный, Академический, Широкая Речка, Университетский, Шишимская горка и Северный Химмаш.

Так, максимальная этажность проектируемого Новокольцовского сократится почти в два раза — с 17 до 9, в Шишимской горке этажность строительства придется снизить с 29 до 4 этажей. Пятая подзона ставит под угрозу остановки ТЭЦ «Академическая», ТЭЦ 19, Ново-Свердловскую ТЭЦ и ТЭЦ УМП. Седьмая подзона запрещает строительство объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, парков и скверов. В зону ограничения застройки попадают и объекты Универсиады, которая пройдет в 2023 г.

Ограничения затронут не только Екатеринбург, но и шесть прилегающих муниципалитетов.

Гильдия строителей Урала в начале января направила письмо Евгению Куйвашеву, в котором отмечалось, что «предложенная разработчиками редакция приаэродромной территории Кольцово явно разбалансирована и способна нанести серьезный ущерб развитию Екатеринбурга».

Отрицательное заключение правительства в гильдии считают промежуточной победой, поскольку ПАТ все-таки должен быть установлен.

Мы надеемся, что второй по счету отказ наконец побудит разработчиков и заказчиков проекта взаимодействовать со всеми сторонами. Диалог должен начинаться с определения точек взаимных границ, консенсуса, и уже потом нужно проводить дальнейшую разработку документа: исходя из сбалансированных интересов авиационной безопасности, гражданского строительства и развития территорий, — отметил Вячеслав Трапезников (цитата по 66.ru).

В пресс-службе Кольцово, в свою очередь, заявили, что решение региональных властей об отклонение второй редакции ПАТ было ожидаемым:

Ситуация, сложившая с утверждением ПАТ аэропорта Екатеринбурга не уникальна. Аналогичная проблема существует во всех крупных мегаполисах России. Практически везде определение территории 7-й подзоны вступает в противоречие с планами городов в части девелопмента жилой и коммерческой недвижимости. Особенно остро это противоречие видно в Москве. В связи с этим решение губернатора Свердловской области понятно и ожидаемо. Ранее власти других российских регионов отклоняли аналогичные документы. <...> Данная проблема актуальна в масштабе всей страны. Для ее решения требуется комплексный подход к определению правил установления ПАТ аэропортов.

Изменения действующих сегодня правил уже обсуждаются в правительстве РФ, подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «На землю наложили ограничения». Жителям коттеджного поселка запретили стройку на участках«На землю наложили ограничения». Жителям коттеджного поселка запретили стройку на участках
  • Минстрой ограничил этажность высоток, которые «Маяк» планирует возвести на месте ПРОМЭКТаМинстрой ограничил этажность высоток, которые «Маяк» планирует возвести на месте ПРОМЭКТа
  • «СOVID лезет в мозг». Переболевшие коронавирусом страдают от депрессий и провалов в памяти«СOVID лезет в мозг». Переболевшие коронавирусом страдают от депрессий и провалов в памяти
  • Запрет вакцины Pfizer в России, переломный момент в коронакризисе. Главное 14 январяЗапрет вакцины Pfizer в России, переломный момент в коронакризисе. Главное 14 января
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.