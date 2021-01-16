Губернатор отклонил проект Кольцово, срывающий крупнейшие стройки Екатеринбурга

Новые правила застройки приаэродромных территорий ставили под угрозу 8 млн кв. м будущего жилья. Проект отклонен уже во второй раз, однако застройщики признают, что это еще не окончательная победа.

Правительство Свердловской области отклонило проект приаэродромных территорий (ПАТ) вокруг аэропорта Кольцово, который вызвал критику застройщиков, так как потенциально мог заблокировать строительство около 8 млн кв. м жилья в Екатеринбурге. Письмо с отрицательным заключением кабмина за подписью губернатора Евгения Куйвашева направлено на имя президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова.

Как сообщал DK.RU, ранее в российских аэропортах действовало правило 30-километровой особой защитной зоны, где вести строительство объектов можно было только по согласованию с Росавиацией. Однако Минтранс разработал законопроект, согласно которому вокруг аэропортов должно быть установлено семь подзон, где в первой можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, а в седьмой — все, кроме жилья, если уровень шумов и загрязняющих веществ не превышает норму. По новым правилам под защиту попадает 1,5 тыс. га.

Аэропорт Кольцово, согласно требованиям Минтранса, разработал проект ПАТ, автором стала компания «ТрансПроект СПБ». Проект получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение в Роспотребнадзоре 28 августа 2019 г.

Если новые нормы будут приняты, то сразу несколько знаковых строительных проектов Екатеринбурга могут быть остановлены. Речь идет о строительстве жилых и социальных объектов в районах Новокольцовский, Солнечный, Академический, Широкая Речка, Университетский, Шишимская горка и Северный Химмаш.

Так, максимальная этажность проектируемого Новокольцовского сократится почти в два раза — с 17 до 9, в Шишимской горке этажность строительства придется снизить с 29 до 4 этажей. Пятая подзона ставит под угрозу остановки ТЭЦ «Академическая», ТЭЦ 19, Ново-Свердловскую ТЭЦ и ТЭЦ УМП. Седьмая подзона запрещает строительство объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, парков и скверов. В зону ограничения застройки попадают и объекты Универсиады, которая пройдет в 2023 г.

Ограничения затронут не только Екатеринбург, но и шесть прилегающих муниципалитетов.

Гильдия строителей Урала в начале января направила письмо Евгению Куйвашеву, в котором отмечалось, что «предложенная разработчиками редакция приаэродромной территории Кольцово явно разбалансирована и способна нанести серьезный ущерб развитию Екатеринбурга».

Отрицательное заключение правительства в гильдии считают промежуточной победой, поскольку ПАТ все-таки должен быть установлен.

Мы надеемся, что второй по счету отказ наконец побудит разработчиков и заказчиков проекта взаимодействовать со всеми сторонами. Диалог должен начинаться с определения точек взаимных границ, консенсуса, и уже потом нужно проводить дальнейшую разработку документа: исходя из сбалансированных интересов авиационной безопасности, гражданского строительства и развития территорий, — отметил Вячеслав Трапезников (цитата по 66.ru).

В пресс-службе Кольцово, в свою очередь, заявили, что решение региональных властей об отклонение второй редакции ПАТ было ожидаемым:

Ситуация, сложившая с утверждением ПАТ аэропорта Екатеринбурга не уникальна. Аналогичная проблема существует во всех крупных мегаполисах России. Практически везде определение территории 7-й подзоны вступает в противоречие с планами городов в части девелопмента жилой и коммерческой недвижимости. Особенно остро это противоречие видно в Москве. В связи с этим решение губернатора Свердловской области понятно и ожидаемо. Ранее власти других российских регионов отклоняли аналогичные документы. <...> Данная проблема актуальна в масштабе всей страны. Для ее решения требуется комплексный подход к определению правил установления ПАТ аэропортов.

Изменения действующих сегодня правил уже обсуждаются в правительстве РФ, подчеркнули в пресс-службе аэропорта.