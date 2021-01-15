Включение «ВСМПО-Ависма» в черный список США назвали ошибкой

Титановая корпорация в числе других компаний в конце 2020 года попала под санкции. Но теперь Минторг Америки пересмотрел свое решение и обновил список.

Минторг США исключил корпорацию «ВСМПО-Ависма» (входит в «Ростех», базируется в Верхней Салде) из списка «конечных военных пользователей». В него входят компании, которые, как полагают в Вашингтоне, сотрудничают с вооруженными силами своих государств и не могут приобретать у США ряд товаров и технологий. Как пишет РБК, из списка исключили ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA). Последнее хотели включить в черный список, но «комитет по проверке конечных пользователей решил, что [корпорация] не относится к конечным военным пользователям».

Напомним, в конце 2020 г. власти Соединенных Штатов опубликовали новые санкционные списки, куда внесли предприятия, деятельность которых «противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».

Под ограничения попали два свердловских предприятия — Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) и «ВСМПО-Ависма». Кроме того, в списке оказалась госкорпорация «Ростех»: на Урале ей принадлежит несколько предприятий — Уралвагонзавод, Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод. Американские власти не требовали полностью ограничить экспорт продукции этих компаний в США, но вводят специальную лицензию для работы по торговым сделкам, писал DK.RU.

В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии, и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать. Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс, — говорил тогда представитель «ВСМПО-Ависма» (цитата по JustMedia.ru).

«ВСМПО-Ависма» — один из поставщиков корпорации «Боинг». Выручка компании в 2019 г. составила 90,1 млрд руб., прибыль — 23,3 млрд руб. В этом году в связи с пандемией и резким падением авиаотрасли упали и финансовые показатели компании. Как сообщал DK.RU, третий квартал 2020 г. предприятие закончило с многомилиардными убытками.