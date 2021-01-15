Портрет розничного инвестора в России, удвоение оборота Wildberries. Главное 15 января

Россияне все активнее инвестируют на бирже, но три четверти человек розничных инвесторов вложили не более 10 тыс. руб. Крупнейший интернет-ритейлер России отчитался о двукратном росте.

Центробанк составил портрет розничного инвестора в России: по состоянию на 30 сентября объем активов всех участников рынка составил 12,7 трлн руб., с начала года показатель вырос на 1,8 трлн руб. При этом активы физлиц возросли на 1,2 трлн руб., а юрлиц — на 0,6 трлн руб.

Львиная доля активов, 93,9%, приходится на 5,7% счетов, а на 1% крупнейших счетов — сразу 64% клиентских активов. При этом у крупнейших брокеров на более 75% счетах сумма активов не превышает 10 тыс. руб. Но растет доля активов и «среднего класса» (от 100 тыс. до 1 млн руб.): с 4,1% на 31 декабря 2018 г. до 5,6% на 30 сентября 2020 г.

Всего на 30 сентября прошлого года клиентами брокеров были 7,6 млн человек, из них 70% — мужчины, на их долю приходится 75% активов. Возраст большинства клиентов — 30–40 лет, но основной объем активов сосредоточен у клиентов в возрасте от 40 до 60 лет.

Wildberries за 2020 г. удвоила оборот

Крупнейший интернет-ритейлер России Wildberries в 2020 г. увеличил выручку на 96% до 437,2 млрд рублей, число покупателей тоже выросло вдвое — с 18 млн до 40 млн человек, количество продавцов — с 19 тысяч до 91 тысячи, пишет vc.ru.

Половину годовой выручки маркетплейса обеспечил fashion-сегмент — 217,7 млрд руб. В 17 раз выросли продажи товаров для здоровья. 71 млрд руб. продаж пришлись на сегмент «Для детей», 54,3 млрд руб. — на товары для дома и дачи.

Такие показатели продаж ставят Wildberries в число пяти крупнейших ритейлеров страны, на уровень «М.Видео — Эльдорадо».

Поездки на такси в России подорожали в полтора раза

Цены на поездки в такси в России в декабре выросли в среднем на 56% у «Яндекс.Такси» и на 68% у «Ситимобила» по сравнению с маем-июнем, подсчитали аналитики Bank of America (BofA). В Москве доля «Яндекс.Такси» к концу года превысила 70%, при этом цены у обоих крупнейших агрегаторов в декабре практически сравнялись, хотя в мае-июне «Ситимобил» был на 25% дешевле. Причины роста цен — нехватка водителей, сложные погодные условия и пробки, считают участники рынка.