В Екатеринбурге увеличилось число претендентов на пост главы города

Документы на конкурс по выбору мэра Екатеринбурга подали еще два кандидата. Это работник железной дороги из Челябинской области и представитель «Единой России».

В списке потенциальных кандидатов на пост мэра Екатеринбурга произошло пополнение. Документы в конкурсную комиссию подали еще два кандидата. Это исполнительный секретарь Верх-Исетского отделения «Единой России» Александр Коткин. Как пишет ЕАН, по его словам, документы он подал для того, чтобы поддержать основного кандидата — Алексея Орлова.

Документы также подал Найим Бабаев из Миасса, который планирует бороться за права рабочего класса. По данным DK.RU, он закончил военное училище и несколько лет прослужил офицером. Сейчас работает проводником на железной дороге и живет в Миассе. Решение стать мэром Екатеринбурга объяснил тем, что служил в этом городе. Найим Бабаев отмечает, что является членом КПРФ, однако его выдвижение на пост мэра Екатеринбурга партия не согласовывала. Ранее Найим Бабаев уже неоднократно участвовал в муниципальных кампаниях разных уровней: в Челябинске выдвигался на конкурс по выборам мэра в 2019 г., одновременно с нынешней главой города Натальей Котовой.

Как рассказывал DK.RU, документы на конкурс в мэрии начали принимать 11 января, последний срок подачи — 22 января. Первым зарегистрированным кандидатом стал Игорь Рубцов — советник губернатора Свердловской области, бывший замглавы администрации Верх-Исетского района.

Конкурс, на котором будут рассмотрены заявки кандидатов, состоится 1 февраля. Принять участие могут граждане, достигшие 21 года и не имеющие ограничений «для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления». В числе таковых, в частности, отсутствие судимости. Среди требований к кандидатам — наличие высшего образования, навыков в сфере муниципального управления, экономики, финансов или юриспруденции, опыт руководящей работы не менее трех лет.

В конкурсную комиссию от гордумы, которая осуществляет отбор кандидатов, входят зампредседателя гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов, председатель городского избиркома Вадим Антошин и председатель Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев. Также в комиссию вошли три человека от губернатора Свердловской области. Документы принимают по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 24а. Первое заседание конкурсной комиссии состоится 26 января 2021 г. Чтобы конкурс состоялся, должно быть подано не менее двух заявок.

Ключевым претендентом на пост главы Екатеринбурга считается бывший вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, он стал и.о. главы Екатеринбурга после отставки Александра Высокинского.

Напомним, вопрос о новом мэре возник в Екатеринбурге в конце 2020 г., после ухода Александра Высокинского. Его отставка запустила процесс ротации кадров в городской и областной власти.

При этом именно Александр Высокинский стал первым назначенным, а не избранным главой Екатеринбурга. Он получил этот пост после того, как губернатор региона Евгений Куйвашев отменил прямые выборы мэра, из-за чего действующий тогда глава города Евгений Ройзман заявил об отставке. Екатеринбуржцы неоднократно выступали на возврат прямых выборов мэра, но получали формальные отказы.