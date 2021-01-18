ВТБ на четверть увеличил выдачи ипотеки в Свердловской области

По итогам 2020 года, свердловчане оформили в ВТБ порядка 12 тысяч ипотечных кредитов на 27,2 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время работы банка в регионе.

По сравнению с 2019 годом количество выдач выросло на 19%, а объем — на 24%. Средний размер ипотеки на Среднем Урале составил 2,3 млн рублей и за год увеличился на 100 тыс. рублей.

В целом по России в 2020 году клиенты ВТБ оформили 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 года. По расчетам ВТБ, всего российские банки в прошлом году выдали рекордные 4,2 трлн рублей ипотеки. Таким образом, ВТБ занимает около четверти на рынке жилищных кредитов в России. Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей.

Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов-лидеров по объему проведенных сделок. В их числе также Москва и область (324 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (78,9 млрд рублей), Республика Татарстан (35,3 млрд), Новосибирская область (33,5 млрд). Средний чек по ипотеке в стране вырос на 8% и достиг 2,6 млн рублей.

Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой. Клиенты ВТБ уже оформили в рамках льготной программы свыше 63 тысяч кредитов на сумму около 200 млрд рублей. Почти половина выдач приходится на Москву и область — 18 тыс. кредитов на 94 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти объем продаж составил 24,5 млрд рублей, Республике Татарстан — 8 млрд, Новосибирской области — 6,6 млрд, Краснодарском крае — 6,4 млрд.

Снижение ставок вызвало активный спрос заемщиков на программы рефинансирования своих кредитов. В прошлом году более 114 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 255 млрд рублей. Доля таких сделок достигла 27% по объему продаж против 13% за 2019 г.

Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 г. оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн рублей. ВТБ также показал крупнейший результат в своей истории, выдав почти триллион рублей ипотеки. В год пандемии этому способствовали цифровизация бизнеса (мы первыми на рынке провели полностью дистанционную сделку), снижение ставок, которое повлияло и на сокращение долговой нагрузки населения, крупнейший рост спроса на рефинансирование и, конечно, — льготная госпрограмма, — отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По словам спикера, рынок пока далек от насыщения — отношение ипотеки к ВВП не превышает и 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам розничных кредитов.