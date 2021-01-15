В Екатеринбурге завершено расследование в отношении фигуранта дела о взятке экс-главе СвЖД

Следственный комитет готов передать в суд материалы расследования в отношении бизнесмена, которого обвиняют в даче взятки Алексею Миронову. Сам экс-глава СвЖД покончил с собой в 2019 г.

Уральское следственное управление на транспорте СКР завершило расследование уголовного дела в отношении единственного учредителя и директора двух коммерческих организаций, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Речь идет о фигуранте дела бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова: его обвиняли в получении взятки от владельца ООО «Стройтикс» Евгения Савранина.

По данным следствия, в период с 2016 по 2019 гг. Савранин незаконно передал бывшему начальнику СвЖД взятку в особо крупном размере на сумму более 19 млн руб. в виде оказанных услуг по строительству индивидуального жилого дома в Московской области и услуг по разработке его дизайн-проекта. Кроме того, похитил в одном из структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» путевой щебень на сумму свыше 4,5 млн руб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, главу СвЖД Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 г. Его обвинили в получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы).

Миронов и его адвокаты неоднократно заявляли о несостоятельности обвинений. Однако 14 декабря 2018 г. Ленинский суд по ходатайству следствия в качестве меры пресечения для Алексея Миронова избрал арест на два месяца. 18 февраля содержание под стражей заменили на домашний арест. По словам близких, арест сильно повлиял на экс-главу СвЖД. Он не мог смириться с заключением и впал в депрессию.

Пока Миронов находился под арестом, истек срок его трудового договора: в апреле гендиректор РЖД Олег Белозеров в Екатеринбурге представил нового руководителя СвЖД — Ивана Колесникова. 17 июня 2019 года Алексей Миронов покончил с собой. Уголовное дело против него было прекращено в связи со смертью.