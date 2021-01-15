Похвала от босса — это стоп в карьере. Почему не надо радоваться словам одобрения

После презентации вам сказали, что все прошло успешно и другого от вас и не ожидали? Не радуйтесь, такая реакция руководства не даст ни новой должности, ни интересных проектов.

Президент WOMEN Unlimited Розина Расиоппи уверена, что положительные отзывы о работе могут оказаться ловушкой, выбраться из которой может не каждый.

«Моя работа должна говорить сама за себя»

— Я сотни раз слышала такую фразу от талантливых женщин, проходящих наши программы карьерного развития. Часто они ошибочно полагают, что их хорошая работа автоматически должна вознаграждаться продвижением по службе или повышением зарплаты. В реальности, если оставить все на откуп логике «работа говорит сама за себя», вы никогда не добьетесь должности своей мечты.

Начальство может говорить, как вы прекрасно справляетесь, и на первый взгляд это отлично. Но на самом деле это часто подрывает карьерный рост.

Недавнее исследование Корнельского университета показало, что женщины получают более доброжелательную — и менее честную — обратную связь, чем их коллеги-мужчины. Поэтому им трудно сориентироваться и добиться карьерного продвижения. Такой теплый «похвальный фидбек» становится проблемой, потому что дает ложное чувство уверенности и одновременно мешает собрать реальную значимую информацию об эффективности своей работы.

Недавно я работала с женщиной, которой сказали «продолжать в том же духе», и что она «отлично поработала во время презентации на прошлой неделе». Неудивительно, что она была довольна такими комментариями и не задала никаких дополнительных вопросов боссу. В итоге она не получила и критических отзывов, без которых дальше не продвинешься.

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Нужно не просто принимать похвалу и «продолжать в том же духе», а использовать возможность, чтобы завести разговор о переходе на следующий уровень карьерной лестницы. Перед разговором с начальником о своих результатах и своей производительности проделайте следующее:

Порефлексируйте, прежде чем просить о повышении. Найдите время, чтобы поразмышлять о сферах своих интересов и определить, как их оценит организация.

Составьте план карьерного роста. Так вы сможете понять, как позиционировать себя для работы, которую вы хотите больше всего.

Подготовьте собственные вопросы. Когда вы наметите необходимые навыки и то, как их можно воплотить на конкретной должности, которую вы хотите, составьте прямые и конкретные вопросы для начальства. Ответы на них помогут понять, что вам нужно, чтобы получить новую должность или повышение.

Иногда на прямые вопросы дают расплывчатые ответы. Не соглашайтесь на них, задавайте новые и новые вопросы, чтобы получить максимально конкретную и подробную обратную связь.

Обязательно поделитесь с руководством, как полезен был для вас фидбек. Продемонстрируйте, как именно вы учли их мнения в своей работе и как продвигаетесь по карьерной лестнице. И постоянно следите за тем, что вы все правильно понимаете и соответствуете ожиданиям. Не соглашайтесь на увещевания или туманные отзывы, которые не приносят пользы.

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