25 проектов вошли в шорт-лист IX Региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал

«Потому что Брусника», «Вкус уральской кухни» и другие проекты в сфере маркетинговых и антикризисных коммуникаций. Члены жюри определят победителей 6 февраля в «Синара Центре».

В шорт-лист Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал по итогам голосования экспертов вошли 25 коммуникационных проектов из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Нижнего Тагила, Первоуральска, Новоуральска и Полевского.

Члены жюри во главе с председателем совета директоров агентства «Р.И.М.» Игорем Писарским определят победителей 6 февраля. Публичные защиты проектов и церемония награждения пройдут в Екатеринбурге в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр».

Номинация «Корпоративные коммуникации» (в алфавитном порядке)

Использование новых соцмедиа в продвижении университета. Автор: Анастасия Гусенкова, начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ, Челябинск

Онлайн-журнал TEXTURE. Автор: Ахлиддин Маджидов, руководитель проекта, Тюмень

Создание интерактивного музейно-выставочного центра ООО «Уральские локомотивы». Автор: Юлия Бараковских, помощник генерального директора — начальник службы обеспечения управления ООО «Уральские локомотивы», Верхняя Пышма

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

Сказки Эльбы. Автор: Рамиль Шайхутдинов, руководитель проекта «Контур.Эльба», Екатеринбург

Потому что Брусника. Автор: Сергей Ермак, руководитель PR-группы компании «Брусника», Екатеринбург

Ребрендинг ЧелГУ. Автор: Анастасия Гусенкова, начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ, Челябинск

Номинация «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»

Атомные династии. Автор: Вера Борисова, начальник отдела по связям с общественностью АО «УЭХК», Новоуральск

Зачетная книжка маркетолога. Авторы: рекламное агентство 19/84, Екатеринбург

Искусство обогащает. Автор: Вера Борисова, начальник отдела по связям с общественностью АО «УЭХК», Новоуральск

Номинация «Корпоративная социальная ответственность»

ДоброТрактор. Автор: Вадим Набоков, специалист по спецпроектам ХК «Трактор», Челябинск

Истории Зинаиды Корневой. Автор: Алексей Панаит, исполнительный директор Be Brand Digital (Be Brand), Екатеринбург

Человек года — лицо города. Автор: Александр Федосов, начальник управления по связям с общественностью и органами власти ПАО «ТМК» в городе Полевской

Номинация «Благотворительность»

Гуманитарная помощь Среднему Уралу в период пандемии. Автор: Анастасия Жуйкова, руководитель проекта, Благотворительный фонд Святой Екатерины, Екатеринбург

Симба, живи! Автор: Карен Даллакян, президент Фонда зоозащиты «Спаси меня», Челябинск

Школа мастерства. От модерна к русскому авангарду. Автор: Вера Симакова, генеральный директор АНО «Благое дело», Екатеринбург

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

Городской фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». Автор: Светлана Анищенко, директор Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, Челябинск

Золотые молнии — большим героям малой энергетики. Автор: Мария Неволина, исполнительный директор Ассоциации малой энергетики, Челябинск

Экосплав «Чистая Чусовая России». Автор: Данила Шестаков, менеджер проектов общественного движения «Город первых», Первоуральск

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

SVOBODA2. Автор: Татьяна Грачева, руководитель Центра креативных индустрий SVOBODA2, Челябинск

Белые медведи СУЭНКО. Автор: Инна Попович, начальник отдела по связям с общественностью ПАО «СУЭНКО», Тюмень

Фестиваль «Демидов-Фест». Автор: Екатерина Третьякова, заместитель руководителя представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе, Нижний Тагил

Номинация «Антикризисные коммуникации в период пандемии»

COVID-19: время действовать. Автор: Наталья Борова, директор по маркетингу клиники «УГМК-Здоровье», Екатеринбург

Мероприятие «Висимский пикник. Вкус уральской кухни» как инструмент продвижения территории туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». Автор: Анастасия Антошко, начальник отдела спецпроектов и мероприятий АНО ТРК «Гора Белая», Екатеринбург

Нейрогимнастика для серебряного возраста. Автор: Марина Клименских, руководитель магистерской программы Cognitive neuroscience в УрФУ, Екатеринбург

Онлайн-студия Sofp-Live. Автор: Анна Вяткина, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, Екатеринбург

Оператором региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал выступает коммуникационное агентство АГТ. Десять проектов по решению экспертов будут рекомендованы к участию в Национальной премии «Серебряный Лучник» без внесения регистрационного взноса. Обладатель уральского Гран-при получит право войти в шорт-лист Национальной премии.

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