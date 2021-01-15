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Минэк предложил запретить государству покупать банки. Его долю в секторе нужно снизить

Минэк предложил запретить государству покупать банки. Его долю в секторе нужно снизить
Автор фото: Ludvig14. Иллюстрация: Wikimedia.org

«Большая часть элит не видит необходимости дальнейшего усиления роли государства в финансовом секторе». Поможет ли запрет действительно укрепить позиции частных игроков?

#БАНКИ#НОВОСТИ

Минэкономразвития доработало законопроект об ограничении возможности государства покупать финансовые учреждения, пишет РБКИнициатива была разработана ранее и поступила в Минфин еще в 2019 г. 

Минэк предлагает добавить в закон «О защите конкуренции» дополнительную главу о допустимом участии государства в капитале организаций финансового сектора. Запрет на сделки по покупке распространяется на РФ и регионы, государственные и муниципальные образования, а также Банк России, госкомпании и госбанки. При нарушении запрета и участии в сделке покупателя с госучастием сделка по покупке им акций банка может быть признана ничтожной по решению суда. 

Исключение сохранено для Центробанка: он сможет входить в капитал финорганизаций в случае их санации, но владеть активом не более пяти лет с момента покупки. Продлить срок возможно по решению президента. Госбанки и госструктуры смогут входить в капитал финансовых организаций по распоряжению президента или правительства — это касается организаций под санкциями США или других стран.

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Необходимость таких ограничений назрела из-за доминирующей доли государства в банковском секторе: в 2018 г. она достигла 70%. Документ важен, чтобы создать «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе», говорит замглавы Минэка Илья Торосов: принятие поправок поддержит частных игроков на банковском рынке.

Центробанк санирует банки, на которые приходится 3% активов всего сектора, которые как раз и составляют потенциал доли снижения государства в банковском секторе в ближайшее время, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. 

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Эксперты по-разному оценивают возможное влияние законопроекта на снижение доли государства. По мнению директора Банковского института ВШЭ Василия Солодкова, из-за большого количества ограничений проект фактически не ограничивает усиление государства на финансовом рынке. С другой стороны, инициатива — важный сигнал. 

Появление ограничений, даже с множеством исключений, показывает, что большая часть элит не видит необходимости дальнейшего усиления роли государства в финансовом секторе, — говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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