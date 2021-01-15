Терпите жуткие отношения и отвратительную работу? Вы бежите прямо в лапы одиночества

«Мы бежим так долго и так быстро, что если остановимся, то просто рухнем от усталости». Почему современные люди так боятся остаться наедине с собой и чем такое состояние прекрасно.

Все чаще люди говорят о том, что хотят понять себя и выявить свои настоящие потребности. Но как это сделать? Последователь Юнга, психоаналитик Джеймс Холлис рассказал о единственном способе услышать свой внутренний голос и отыскать свое «хочу», пишет канал Books-for-you.

Американская поэтесса Мариан Мур писала, что «лучшим лекарством от одиночества является уединение». Странно звучит, но в этой фразе содержится глубокий смысл. Продвижение к себе настоящему или, как писал Юнг, к своей самости невозможно без уединения.

Но что это? Психическое состояние, при котором человек полностью предоставлен самому себе. Но в современном мире для многих это становится нереальной задачей. Зато мы прекрасно знакомы с чувством одиночества, которое не зависит от наличия или отсутствия рядом других людей.

Холлис говорит,что современная культура представляет собой гигантское развлечение, оберегающее нас от мыслей о себе, но не спасающее от одиночества. Нам постоянно есть на что отвлечься, мы все время чем-то заняты. Мы бежим так долго и так быстро, что порой нам кажется, что если остановимся, то просто рухнем от усталости. Мы бежим от уединения прямо в лапы к одиночеству.

Мы так боимся остаться наедине с собой, что терпим ужасные отношения, отвратительную работу, равнодушие друзей и многое другое. Джеймс Холлис задается вопросом, чего же мы так сильно боимся. Он советует ежедневно и совершенно осознанно задавать себе этот вопрос: «Что именно заставило меня так испугаться, что я избегаю самого себя, движения к своим духовным целям?». Ответ, скорее всего, надо искать в детстве, когда наша самость подвергалась самым серьезным трансформациям.

Холлис поясняет, что без уединения мы никогда не сможем услышать свой внутренний голос. Именно поэтому так важно включить в свою жизнь ежедневный ритуал общения с самим собой: без телефона, детей и всего, что может отвлечь. Просто остаться в одиночестве и слушать тишину.

На первый взгляд, такой ритуал может показаться искусственным и суровым, но если совершать его регулярно, то появится возможность услышать тишину. Если мы остаемся одни, но при этом не чувствуем себя одинокими, значит, мы находимся в уединении. … Цель создания такого ритуала состоит в том, чтобы успокоить смятенное сознание, положив конец невротической суете, ведущей к расстройствам и всплескам настроения. Если мы боимся остаться одни, боимся молчания, мы никогда не сможем узнать себя по-настоящему», - пояснил Джеймс Холлис в книге «Перевал в середине пути. Как преодолеть кризис среднего возраста и найти новый смысл жизни.

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