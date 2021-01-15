Федералы безуспешно пытаются продать бизнес-центр в Екатеринбурге

Офисное здание в самом центре города не первый раз выставляют на продажу. С момента начала продажи оно уже потеряло в цене почти в 2,5 раза, но не находит покупателя.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» продает 100% акций бизнес-центра «Нахимов» на ул. Вайнера в Екатеринбурге. Объявление размещено на портале Российского аукционного дома. В нем говорится, что основными видами деятельности ООО «Нахимов» являются сдача собственных помещений в аренду и оказание услуг по управлению зданием бизнес-центра в целом. Начальная цена составляет 97,55 млн руб. Заявки принимаются до 28 января 2021 г.

Фото: АСВ

Добавим, что это не первая попытка продать бизнес-центр. В 2017 г. он был выставлен на продажу за 240 млн руб., а в 2019 г. за него просили 180 млн руб.

Как писал DK.RU, 14-этажное здание класса «В», расположенное в центре Екатеринбурга на ул. Вайнера, строила компания «Урал-ВЕМ», финансирование проекта осуществлял Свердловский губернский банк. Техническое завершение строительства, стартовавшего в 2006 г., было намечено на четвертый квартал 2007 г., ввод в эксплуатацию — на август 2008 г. Из-за кризиса финансирование проекта было приостановлено. В 2012 г. права на «Нахимов» в результате санации Свердловского губернского банка перешли Агентству по страхованию вкладов.

Госкорпорации в бизнес-центре принадлежит 2,2 тыс. кв. м, остальные 1,2 тыс. квадратов находятся в собственности двух соинвесторов, вложившихся в покупку площадей в 2007-2008 гг. «Нахимов» был сдан в эксплуатацию в августе 2011 г., объектом занималась УК DTI Property Management, выигравшая тендер на управление активами АСВ.