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«На землю наложили ограничения». Жителям коттеджного поселка запретили стройку на участках

«На землю наложили ограничения». Жителям коттеджного поселка запретили стройку на участках
Иллюстрация: Е1

Пандемия привела к повышенному спросу на загородные дома и земельные участки под ИЖС. Жители одного из поселков столкнулись с тем, что купили землю, на которой, как оказалось, нельзя строить дома.

#КОНФЛИКТ#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Собственники земельных участков в поселке Садовом рассказали, что получили запрет от мэрии Екатеринбурга на возведение домов на собственных участках, а также запрет на регистрацию недвижимости, которая уже построена. Как пишет Е1, городские власти ссылаются на то, что территория попадает в зону сильного подтопления, так что строить на ней ничего нельзя.

Мы купили участок под ИЖС в июне 2020 г. в поселке Садовом на улице Веселая Горка. Она существует уже более 10 лет, рядом всё застроено. С ноября по декабрь собственники участков начали получать уведомления, что на наши участки наложены ограничения. Оказалось, они попадают в зону подтопления. А затем всем стали приходить уведомления об отказе в строительстве жилых домов из мэрии, — рассказал изданию один из собственников земельного участка.

Речь идет о десяти земельных участках на улицах Веселая Горка и Карнавальная. Несмотря на то, что по документам эта территория предназначена под ИЖС, Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга ссылается на приказ Нижне-Обского бассейного водного управления:

Участок расположен в границах зоны затопления муниципального образования город Екатеринбург Свердловской области, затапливаемой водами реки Балтым при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в сто лет), — говорится в официальном ответе из администрации.

Запрет на строительство коснулся и тех собственников, которые уже успели построить дома. Возвести другие постройки на своем участке они теперь не смогут.

В прошлом году мы купили участок 10 соток на улице Веселая Горка. Сразу же построили дом, но зарегистрировать не успели, — рассказал один из жителей поселка.

В МУГИСО изданию сообщили, что ограничение не препятствует строительству домов на этих участках, однако необходимо выполнение дополнительных условий. Построить дома на участках, а также зарегистрировать их можно будет после того, как на территории появится инженерная защита от подтопления. Возводить ее должны собственники водных объектов — Нижне-Обское бассейное водное управление или Министерство природных ресурсов.

Как сообщал DK.RU, пандемия коронавируса и режим самоизоляции, который действовал в регионе несколько месяцев, привел к повышению спроса на рынке загородной недвижимости. Директор АН «Белый дом» Михаил Смирнов рассказывал, что «летом 2020 г. на рынке раскупили все то, что год назад было не востребовано и считалось неликвидом. Объекты разлетелись как горячие пирожки» . 

Автор: Екатерина Тарханова
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