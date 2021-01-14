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Запрет вакцины Pfizer в России, переломный момент в коронакризисе. Главное 14 января

Запрет вакцины Pfizer в России, переломный момент в коронакризисе. Главное 14 января
Автор фото: Bicanski. Иллюстрация: Pixnio.com

Российские частные клиники не смогут использовать зарубежные вакцины от коронавируса, пока те не пройдут госрегистрацию. Вместе с тем Мишустин возлагает большие надежды на массовую вакцинацию.

#КОРОНАВИРУС#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

ФСИН пообещало предпринять все действия, чтобы задержать Навального

После того как оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января, ФСИН сообщило о своей обязанности задержать его  до решения суда о замене условного срока на реальный. В ведомстве уточнили, что Навальный, признанный виновным в уголовном преступлении, обязан являться на регистрацию во ФСИН не реже двух раз в месяц. Однако в течение года он минимум шесть раз не являлся на регистрацию, а с 24 сентября 2020 г. фактическое место нахождения политика ведомству не известно. 
Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный, — заявили в ведомстве.

В Россию запретили ввоз вакцин от коронавируса, не прошедших госрегистрацию

В Россию запретили ввоз вакцин от коронавируса, не прошедших госрегистрацию в стране, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росздравнадзор. То есть ни одна частная клиника не может использовать вакцину Pfizer. Ранее в расположенном в медкластере «Сколково» филиале израильской клиники Hadassah Medical Moscow сообщали, что согласно ФЗ «О международном медицинском кластере» могут применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.

В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера, — заявили «Интерфаксу» в ведомстве.

В международном медицинском кластере «Сколково» сообщили, что поддерживают позицию Росздравнадзора.

В Hadassah рассказывали, что ведут переговоры по поводу регистрации в России вакцины Pfizer, но сейчас рано говорить о возможности поставить вакцину.

Мишустин: наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшится, а массовая вакцинация снизит риски, сдерживающие развитие экономики. Об этом сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться <...> И по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю, — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что Россия начала активно применять вакцину от коронавируса, и это позволяет рассчитывать, что восстановление пройдет значительно быстрее. 

Массовую вакцинацию россиян от коронавируса президент Владимир Путин поручил начать на следующей неделе.

В России продали почти 1,6 млн легковых автомобилей за 2020 г.

В России за 2020 г. было продано 1 598 825 новых легковых автомобилей, это на 9,1% меньше показателя предыдущего года, пишет Autonews со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ). Тем не менее, по сравнению с другими странами Европы рынок упал не так значительно и по итогам года Россия поднялась с пятого на четвертое место по объемам продаж, уступив Германии, Франции и Великобритании, но обогнав Италию.

Самым популярным автомобилем 2020 г. в России оказалась Lada Granta с 126 112 проданных экземпляров, затем идут Lada Vesta (107 281 шт.), Kia Rio (88 064 единиц), Hyundai Creta (73 537 проданных машин) и Volkswagen Polo (58 455 автомобилей).

Автор: Андрей Пермяков
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