«Тайм-менеджмент создают организованные люди, а использовать пытаются раздолбаи, как я»

«Меня спрашивают: как ты все успеваешь? Ответ простой: не успеваю. Я не считаю нужным успевать все». Как Андрей Дороничев, директор по продуктам Google, строит свой график.

Андрей Дороничев, директор по продуктам Google, пишет:

— Меня спрашивают: как ты все успеваешь? Ответ простой: не успеваю. Я не считаю нужным успевать все. Важно успевать важное.

Я, конечно, пробовал успеть все. Примерил дюжину систем тайм-менеджмента. И у всех подходов была общая черта: они не работали. Для среднего человека попытка взять под контроль все 24 часа обречена на провал. Проблема в том, что их создают организованные люди для себя, а использовать пытаются раздолбаи как я.

Поэтому я придумал свою, очень простую систему, которую я называю «Четыре Важных Часа». Примитивная система, которой ты реально следуешь, бесконечно лучше самой крутой системы, на которую ты забил.

Поэтому я однажды просто записал вещи, которые для меня реально важны. И решил выделять для каждой из них по часу каждый день. Неважно в какое время, главное, чтобы каждый день.

Получилось:

Час для ума. Все что делает меня умнее и профессиональнее. Книги, статьи, лекции, разговоры с менторами.

Час для тела. Спорт. Силовые, бокс, бег, йога.

Час для души. Медитация, творчество, блог, музыка.

Час для любимых. Семейные ужины, свидания один на один с близкими, друзьями, созвоны с родственниками.

Все остальное время заполняется работой и прочей рутиной. И это ок.

Представьте горшок, который нужно наполнить камнями разного размера. Если начать с песчинок, потом насыпать гальку побольше, то большие камни не влезут. А в горшке останется место. Если же начать с больших камней, потом в свободное пространство насыпать камушки поменьше, и в конце досыпать песок — поместится все.



Горшок — это ваша жизнь. Вы каждую секунду выбираете, чем ее наполнять и в каком порядке. Выбирайте важное. Остальное насыпется само.

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