«Тайм-менеджмент создают организованные люди, а использовать пытаются раздолбаи, как я»
«Меня спрашивают: как ты все успеваешь? Ответ простой: не успеваю. Я не считаю нужным успевать все». Как Андрей Дороничев, директор по продуктам Google, строит свой график.
Андрей Дороничев, директор по продуктам Google, пишет:
— Меня спрашивают: как ты все успеваешь? Ответ простой: не успеваю. Я не считаю нужным успевать все. Важно успевать важное.
Я, конечно, пробовал успеть все. Примерил дюжину систем тайм-менеджмента. И у всех подходов была общая черта: они не работали. Для среднего человека попытка взять под контроль все 24 часа обречена на провал. Проблема в том, что их создают организованные люди для себя, а использовать пытаются раздолбаи как я.
Поэтому я придумал свою, очень простую систему, которую я называю «Четыре Важных Часа». Примитивная система, которой ты реально следуешь, бесконечно лучше самой крутой системы, на которую ты забил.
Поэтому я однажды просто записал вещи, которые для меня реально важны. И решил выделять для каждой из них по часу каждый день. Неважно в какое время, главное, чтобы каждый день.
Получилось:
- Час для ума. Все что делает меня умнее и профессиональнее. Книги, статьи, лекции, разговоры с менторами.
- Час для тела. Спорт. Силовые, бокс, бег, йога.
- Час для души. Медитация, творчество, блог, музыка.
- Час для любимых. Семейные ужины, свидания один на один с близкими, друзьями, созвоны с родственниками.
Все остальное время заполняется работой и прочей рутиной. И это ок.
Представьте горшок, который нужно наполнить камнями разного размера. Если начать с песчинок, потом насыпать гальку побольше, то большие камни не влезут. А в горшке останется место. Если же начать с больших камней, потом в свободное пространство насыпать камушки поменьше, и в конце досыпать песок — поместится все.
Горшок — это ваша жизнь. Вы каждую секунду выбираете, чем ее наполнять и в каком порядке. Выбирайте важное. Остальное насыпется само.
Читайте также: «Хорошее решение не равно правильное. Примите его осознанно и вовремя, пусть и с ошибкой»