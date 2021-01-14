Рост на 5% за четыре сессии: как начали год фондовые рынки и что важно знать инвестору

«Первая неделя нового года для российского фондового рынка прошла чрезвычайно успешно. Рынок отыгрывал благоприятную конъюнктуру». Главные события в сфере инвестиций в начале января.

Сергей Степанов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:



— Новый 2021 год начался достаточно бурно — с политической нестабильности и вооружённых беспорядков в США, в самом центре американской столицы, в Капитолии. 6 января 2021 г., когда в Конгрессе США проходило утверждение итогов президентских выборов по штатам, сторонники Д. Трампа на несколько часов захватили здание американского парламента, прервав процедуру. Последовавшие столкновения с полицией привели к десяткам арестованных и даже нескольким смертельным случаям.

В итоге победа Джо Байдена все же была утверждена большинством голосов. Более того, и в Сенате будет достигнуто большинство кандидатов от Демократической партии. Еще одним резонансным последствием событий 6 января стала блокировка аккаунтов пока еще действующего президента США Д. Трампа соцсетями Twitter и Facebook на неопределенный срок за провокацию насилия. В то время как несколько последних публикаций Трампа действительно могут трактоваться неоднозначно, полная блокировка его аккаунтов создала повод для спора о цензуре в соцсетях.

Само же заигрывание президента США с агрессивно настроенными протестующими привело не только к новой инициативе импичмента со стороны демократов, но и к расколу внутри Республиканской партии.

Опубликованный в пятницу отчет о занятости в США показал, что в декабре в США, впервые за последние 8 мес., количество рабочих мест не выросло, а сократилось на фоне того, что рост заражений Covid-19 возобновился, а вакцинация проходит медленно. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, на 5 января первую дозу вакцины получили около 6 млн американцев — менее одной трети из более чем 21 млн доз, доставленных на сегодняшний день. Это число намного меньше обещаний правительства США вакцинировать 20 млн человек к концу 2020 г.

Больше ключевых событий на рынке инвестиций

Рынки пока не отреагировали на тревожные сообщения. По итогам прошлой недели прирост индекса S&P 500 составил 1,8%. Индекс развивающихся рынков MSCI EM подскочил за период с начала года на 4,8%, несмотря на то, что Китай рапортует о росте числа заболевших коронавирусом и закрытии на карантин одной из многомиллионных провинций страны. На этой неделе инвесторы будут оценивать шансы нового более масштабного пакета помощи экономике США, а также изучать новые данные по инфляции и розничным продажам.

Рубль в начале года почти не отреагировал на хороший старт нефтяного и фондовых рынков.

А на текущей неделе позиции российской валюты продолжают ослабевать, отражая опасения участников рынка в отношении более низких темпов вакцинации, новых карантинных ограничений во многих регионах, включая Китай, а также победу демократической партии США по количеству кандидатов, прошедших в Сенат после прояснения итогов голосования в штате Джорджия. Последнее обстоятельство говорит о том, что шансы на принятие антироссийских санкций выросли, поскольку демократы получают контроль как над исполнительной, так и над законодательной властью.

Правда, в ближайшие дни на рынок будет оказывать влияние фактор валютной выручки экспортеров, накопленной за праздничный период, что может оказать рублю поддержку.

При текущих ценах на нефть справедливый уровень рубля примерно на 10% выше, но политические и экономические риски пока не дают возможности реализоваться потенциалу роста российской валюты.

Первая неделя нового года для российского фондового рынка прошла чрезвычайно успешно. Индекс Мосбиржи за 4 сессии вырос на 5%. Рынок отыгрывал благоприятную конъюнктуру нефтяного рынка и глобального рынка акций, рассчитывающих на восстановление мировой экономики. В лидерах роста фигурировали соответственно представители нефтегазового сектора, а также других сырьевых секторов, в частности ГМК Норникель (+11,3%).

Опережающие темпы роста продемонстрировали и акции TCS Group на новостях об изменении структуры капитала компании. TCS Group Holding PLC анонсировала конвертацию всех непогашенных акций класса B в количестве 69 914 043 штук, принадлежащих Олегу Тинькову. Конвертация устраняет риски влияния основателя компании на ее политику, и была позитивно воспринята инвесторами.

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