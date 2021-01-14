Квантовый интернет, лечение рака, стагнация и изменение климата в РФ. Чего ждать в 2020-х?

Мы вступили в третье десятилетие XXI века, которое может принести много нового. Технологии сделают интернет умнее и безопаснее, соцсети станут локальными, а диагноз "депрессия" будет нормой.

Первые два десятилетия XXI века прожиты, за эти годы изменилось многое. Прогресс ускоряется, поэтому от следующего десятилетия точно стоит ждать многого. Что-то из предсказанного сегодня станет реальностью, что-то будет забыто. Reminder перечисляет прогнозы экспертов из разных областей касательно нашего ближайшего будущего. Что изменится и как? Главное — в материале DK.RU.

Мир изменят квантовые вычисления

Шохини Гозе, квантовый физик и профессор информатики.

— Самый передовой компьютерный тренд на ближайшие 10 лет — квантовые вычисления. Квантовый компьютер — это не просто более быстрая версия нашего привычного десктопа или ноутбука, он работает совершенно иначе. В отличие от обычного компьютера, он обрабатывает информацию не по частям, а целиком и одновременно. Это дает возможность мгновенно анализировать такие объемы информации, с которыми сейчас не могут справиться даже самые мощные компьютеры. Каждый из нас сможет ощутить последствия этой квантовой революции в нескольких сферах.

Благодаря подключению своих мобильных девайсов к квантовым компьютерам, мы получим мгновенный доступ к огромным массивам данных, накопленных человечеством.

Квантовый интернет сможет выполнять задачи, которые кажутся сейчас фантастикой. Например, квантовая телепортация. Квантовые технологии — единственный способ сделать интернет безопасным без ущерба для качества и скорости обмена информацией. Мы это почувствуем прежде всего в сфере интернета вещей. Квантовые вычисления, наконец, сделают наши «умные» гаджеты по-настоящему умными. Объединенные в большие сети с невероятным уровнем безопасности и искусственным интеллектом, они смогут обмениваться информацией и выполнять за нас множество рутинных действий, не требуя нашего вмешательства и настройки.

Прорывы в лечении рака и продление жизни человека

Юрий Дейгин, вице-президент фонда «Наука за продление жизни», СЕО Youthereum Cenetics.

— В 2020-е годы стоит в первую очередь ждать прорывов в лечении рака. Это направление сейчас на подъеме: появилась иммунно-генная терапия CAR-T, при которой из иммунных клеток человека извлекают T-лимфоциты, модифицируют так, чтобы те могли распознавать и атаковать опухолевые клетки, и вводят обратно в организм. CAR-T уже помогает частично вылечить лейкоз или вывести его в полную ремиссию и тестируется для других видов рака.

Правда, даже если мы полностью победим рак, вклад в продление жизни будет небольшой: средняя продолжительность жизни увеличится на пять-шесть лет. Для радикального продления жизни необходимо бороться с самим старением. Пока этот процесс тормозит очень сложная биологическая природа старения. К счастью, в последнее десятилетие появились или стали широко доступны новые инструменты, которые позволяют нам проникнуть внутрь клеточных процессов на уровне генов и белков. Более того, мы уже можем воздействовать на эти процессы. Например, с помощью того же метода CRISPR можно выключить какой-то ген или, наоборот, активировать эпигенетически молчащие гены.

В 2020-х мы значительно приблизимся к разгадке того, где же та кнопка, которая контролирует наше старение. Если будет понимание самого процесса, то разработка терапии старения — вопрос скорого времени, 5–7 лет.

Транскриптом вместо генома

Олег Глотов, кандидат биологических наук ведущий научный сотрудник кафедры генетики и биотехнологий СПбГУ.

— Сейчас генетическая диагностика и терапия сосредоточены на геноме человека. Мы прогнозируем риски генетических аномалий у ребенка с помощью исследования генома будущих родителей и пренатального скрининга плода.

Но в ближайшие 10 лет самым перспективным направлением в развитии генных технологий станет изучение транскриптома. Именно на уровне транскрипции, то есть экспрессии наших генов, в организме регулируются клеточные процессы. Пока что мы фиксируем лишь результаты этих процессов — биохимические параметры типа уровня инсулина или глюкозы. А нам нужно досконально изучить, как работают наши гены при разных состояниях организма — при болезнях, спортивных нагрузках, напряженной умственной деятельности. Когда мы это поймем, мы сможем сами регулировать клеточные процессы у себя в организме с помощью целенаправленно подобранных молекул.

Экономическая стагнация в России

Сергей Гуриев, экономист, профессор Школы политических наук в Париже.

— Без политических изменений российская экономика будет продолжать стагнировать. Это означает, что после восстановительного роста в 2021 году темпы роста будут составлять 1,5–2% в год. Примерно такими же темпами будут расти и доходы россиян. Таким образом, они восстановятся до уровня 2013 года примерно к 2025 году, а к концу десятилетия будет примерно на 10% выше, чем в 2013 году. В целом эта стагнация означает, что России не удастся сократить отставание от развитых стран и что доля России в мировой экономике продолжит снижаться.

Если политические изменения произойдут, то непонятно, какими именно они будут и, соответственно, какими будут их последствия для экономики.

Абсолютно новая индустрия развлечений

Артур Кадурин, эксперт в области искусственного интеллекта, Insilico Medicine.

— Я думаю, что в 2020-х в сфере искусственного интеллекта мы увидим три основные тенденции.

1. ИИ против ИИ. Уже сейчас технологии искусственного интеллекта используются для создания недостоверного контента (deepfake), а в ближайшие годы их использование для распознавания фейкового контента станет такой же обязательной вещью, как когда-то антивирусные приложения. Расцветут технологии слежения и контроля, обнаружения и предотвращения преступлений или катастроф.

2. Зачатки искусственного разума. Нейросети наподобие GPT3, которая написала статью для The Guardian, уже способны на конструктивный диалог, однако для обучения таких моделей используется только текстовая информация. В течение 2-5 лет мы увидим искусственный интеллект, обученный на мультимодальных данных (текст, аудио, видео), в разы мощнее GPT3 и с еще более глубоким пониманием окружающего мира. Виртуальная реальность, индустрия обслуживания и развлечений будут отданы на откуп искусственному интеллекту. Появится множество нейросетей, сочиняющих музыку и саундтреки, создание фильмов с помощью искусственного интеллекта будет поставлено на поток.

3. В 2020-х годах станут нормой фундаментальные открытия, обязанные искусственному интеллекту. Первые шаги в биохимии и поиске новых лекарственных препаратов, физике и других естественнонаучных дисциплинах уже сделаны. Предсказать, что именно будет открыто с помощью искусственного интеллекта, невозможно, но прогресс в нейросетях затронет экономику, медицину, энергетику, образование и многие другие области нашей жизни.

Снижение роли фейсбука и расцвет нишевых соцсетей

Катя Колпинец, исследовательница сетевойкультуры, приглашенный преподаватель Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ.

— В декабре Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет об активах, которые они покупали в течение 2010-х: WhatsApp, Instagram и других. C точки зрения антимонопольщиков, это было сделано незаконно, поскольку покупки совершались на огромные суммы денег и сделали невозможным развитие конкурентов. Думаю, это событие очень сильно повлияет на то, какими будут соцсети в следующее десятилетие.

В 2020-е годы будет происходить разделение сфер влияния, у американских корпораций сократится зона власти. Китайская соцсеть TikTok, ставшая популярной по всему миру, — только начало, важную роль в популярности новых платформ сыграет то, что у пользователей фейсбука и инстаграма за десятилетие накопились усталость и недоверие к ним, а Марк Цукерберг превратился из иконы предпринимательства в антигероя.

Чем вызвана эта усталость? Во-первых, однообразием. Гигантские соцсети навязывают пользователям шаблоны, в том числе визуальные. Во-вторых, пользователи осознали, что современные соцсети лишь создают иллюзию доступности общения.

Это результат того, что огромное сообщество людей управляется из одной точки и без учета локальной специфики и национальных предпочтений. Чтобы удовлетворить всех пользователей, нужно учесть множество контекстов и деталей, что уже не под силу одной корпорации. Таким образом, нас ждет расцвет нишевых соцсетей, небольших сообществ, где будут свои, понятные участникам правила общения.

Россия продолжит теплеть

Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН.

— Прогнозировать климат в масштабе от сезона до десятилетия — по-прежнему сложная задача для науки. Процессы в атмосфере очень хаотичны: сказывается знаменитый эффект бабочки, когда случайные факторы, появившиеся в одном месте, приводят к непредсказуемым последствиям совсем в другом месте.

Но есть вещи, о которых мы все-таки можем судить. Очевидно, что антропогенные эмиссии углекислого газа сохранятся, ведь пока в планах различных стран по переходу на углеродную нейтральность звучит в лучшем случае середина XXI века. Значит, парниковый эффект продолжит усиливаться.

В ближайшее время нас с большой вероятностью снова ждут аномально теплые годы. Согласно прогнозам ВМО, глобальная температура будет на 1–1,5 градуса выше доиндустриальных значений (средних показателей за 1850–1900 годы). Скорее всего, будет побит (и не один раз!) рекорд 2016 года — пока что самого теплого года за всю историю метеорологических наблюдений.

Потепление ожидается неравномерным: оно будет более слабым над Южным океаном (там, скорее всего, немного похолодает) и более сильным над сушей и в умеренных и полярных широтах Северного полушария, в том числе в России.

Депрессия станет нормой

Жюли Реше, философ, некропсихотерапевт.

— До пандемии коронавируса количество страдающих от депрессии неуклонно росло, а во время нее — удвоилось. Для этого есть объективные — внешние — причины: собственно пандемия и несправедливый социальный строй. Но при всей их серьезности, думаю, они играют второстепенную роль. Главная причина в том, что сознание человека изначально болезненно: наша способность к глубокой рефлексии и стремление к поиску смыслов сопряжены с депрессивными переживаниями. И то, что сознание эволюционирует, что мы становимся более осознанными, неизбежно влечет за собой и повышение уровня депрессии.

Это значит, что прогресс депрессии не остановить, даже если внешние факторы станут благоприятными.

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