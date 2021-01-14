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Минстрой готовит законопроект для обеления рынка арендного жилья. Это приведет к росту цен

Минстрой готовит законопроект для обеления рынка арендного жилья. Это приведет к росту цен
Иллюстрация: Pixabay.com

Инициатива призвана повысить прозрачность рынка, обеспечить права арендодателей и арендаторов. Она будет иметь колоссальное влияние на всю сферу, уверены эксперты.

#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Минстрой до конца 2021 г. внесет в Госдуму законопроект, который направлен на вывод арендного жилья из тени, пишут «Известия». Инициатива направлена на повышение прозрачности рынка аренды жилья, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов, — сказали изданию в «Дом.РФ».

В рамках мероприятий по развитию рынка наемного жилья планируется в том числе запуск информационной системы учета договоров найма жилья, а также обеспечение условий для создания жилфонда для коммерческого использования — за счет создания благоприятного налогового режима, говорит замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

Цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики, — добавил он.

Цифровая платформа может стать основой сервисов, необходимых арендатору и арендодателям, обеспечить сохранность вложений в наемное жилье, а также контроль за его доходностью. Платформа будет интегрирована с системами ФНС России, что упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственника, а также поможет вывести арендное жилье из тени — это увеличит налоговые поступления в бюджет, подчеркнул г-н Стасишин. Сейчас в тени находится 80–90% рынка арендного жилья, оценивают эксперты. 

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В законопроект могут включить типовой договор найма (для защиты прав потребителя), создание реестра наймодателей (цифровая информационная система) и агрегатора — компанию, которой собственники квартир будут поручать вести отношения с нанимателями. Агрегатор будет отвечать перед собственниками за своевременную оплату и проверку нанимателя, — сказала председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Добросовестные арендодатели сами будут передавать данные о себе, реестр наймодателей будет передаваться налоговым органам, добавила она. За неподачу информации и неуплату налогов логично ввести административное наказание, считает эксперт. Возможно также, что в законопроекте появится механизм выявления владельцев квартир, которые не подают информацию и не платят налоги, говорит г-жа Булгакова.

Чтобы выявлять собственников нескольких квартир, ФНС может воспользоваться данными Росреестра, говорит Андрей Колочинский, управляющий партнер «ВекторСтройФинанс».

Новшества на рынке наемного жилья приведут к подорожанию аренды — соразмерно налогу, 13%, или даже больше. С учетом огромного влияния поправок на рынок, стоит сначала запустить пилотные проекты в нескольких регионах, говорит эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

О создании федерального сервиса-агрегатора для легальной аренды жилья в 2021 г. ранее говорил гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. При обелении рынка собственникам арендного жилья придется платить до 200 млрд руб. налогов в год, оценивали в Минстрое.

Автор: Андрей Пермяков
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