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Последствия пожара. В региональное МЧС приехала проверка из Москвы

Последствия пожара. В региональное МЧС приехала проверка из Москвы
Автор фото: Артем Устюжанин. Иллюстрация: E1.RU

Сотрудники Центрального аппарата МЧС прибыли в Екатеринбург, чтобы разобраться с тем, как региональные спасатели работали на месте пожара, унесшего жизни восьми человек.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

В региональное МЧС прибыли представители головного ведомства. Они проверят, как происходило тушение пожара на Рассветной 12 января и почему погибли люди. В работе межведомственной комиссии, на которой будет рассмотрено происшествие, также задействованы представители полиции, прокуратуры и следственного комитета.

В региональном МЧС приезд столичного начальства называют стандартным порядком действий при столь серьезных происшествиях.

Представители Центрального аппарата МЧС России во главе с первым заместителем начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-майором внутренней службы Олегом Гребенюком принимают участие в работе межведомственной комиссии по установлению всех обстоятельств пожара, произошедшего 12 января 2021 года в жилом доме в Екатеринбурге, — сообщила пресс-секретарь свердловского ГУ МЧС Наталья Зырянова.

Пожар в девятиэтажке по адресу ул. Рассветная, 7 случился в ночь на 12 января, сообщал DK.RU. Загорелась квартира на втором этаже, дым быстро поднялся на верхние этажи, в результате ожогов и отравления угарным газом погибло 8 человек, в том числе семилетняя девочка. По данным МЧС, погибшие жили на втором, пятом и девятом этажах. Позже оказалось, что в квартире, где началось возгорание, жила неблагополучная семья, у которой за неуплату было отключено электричество.

Площадь пожара составила 30 кв. м, распространения огня за пределы квартиры пожарные не допустили. Из горящей квартиры вынесли пятерых человек и передали их медикам. В числе погибших были женщина с семилетней дочерью, которые проживали на девятом этаже — они пытались выйти на воздух через задымленный подъезд.

Всего, по данным МЧС, из подъезда дома были эвакуированы 90 человек, в том числе 9 детей. Их сначала разместили в пожарных машинах, а затем развернули пункт временного размещения на базе гимназии № 176. Позже почти все жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь из городского бюджета. Ситуацию на контроль также взял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В прокуратуре добавили, что по факту пожара заведено уголовное дело.

Автор: Мария Смирнова
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