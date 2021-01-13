Рубль — самая недооцененная валюта, анонс массовой вакцинации россиян. Главное 13 января

Согласно «индексу бигмака» доллар должен стоить как в 2006 г. Путин поручил перейти от масштабной вакцинации россиян к массовой. Мошенники притворились удаленными работодателями.

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно переходить к массовой вакцинации россиян от COVID-19 со следующей недели. По его словам, масштабная вакцинация уже началась, а для массовой вакцинации необходимо подготовить инфраструктуру и выстроить график.

Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне (премьер-министр) Михаил Владимирович (Мишустин) докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации, — сказал Путин на совещании с членами правительства (цитата по ТАСС).

Начать масштабную вакцинацию президент уже поручал в начале декабря: он говорил, что уже произведено или будет произведено в ближайшее время более 2 млн доз вакцины «Спутник V». Тогда речь шла прежде всего о вакцинации врачей и учителей.

Рубль признали самой недооцененной валютой в мире

Согласно обновленному «индексу бигмака», доллар должен стоить менее 24 руб., а не 74 руб., подсчитали аналитики журнала The Economist. Идея «Индекса бигмака» такова, что одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, иначе курс местной валюты занижен или завышен. Если в США бигмак в январе 2021 г. стоил в среднем $5,66, то в России — 135 руб. ($1,81 по текущему курсу). Для одинаковой стоимости бигмака доллар должен стоить 23,85 руб.

По оценке The Economist, курс рубля занижен на 68%, что делает его одной из самых недооцененных валют в мире.

Мошенники стали притворяться удаленными работодателями

Мошенники стали обманывать соискателей удаленной работы, пишет «Коммерсантъ». Они ищут резюме потенциальных жертв на сайтах вакансий, связываются с ними, предлагают комфортные условия труда и просят скачать приложение из Google Play, которое заражено трояном — тот дает удаленный доступ к мобильному банку жертвы, рассказали в компании RTM Group, которая консультирует одну из жертв мошенников. Впрочем, в Google заявили, что приложения проверяют при установке, и потенциально опасные блокируют и удаляют.

Эксперты опасаются, что в условиях массовой удаленки новая схема может стать массовой, к тому же под ударом оказываются люди без постоянной работы, следовательно, склонные к риску.

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