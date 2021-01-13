«Людям нравятся кальяны». Евгений Кексин открывает новое заведение в центре Екатеринбурга

На месте бара «Первый танцевальный» ресторатор откроет кальянную. Посетители смогут приносить туда свою еду и выпивку. Предприниматель рассчитывает, что антитабачный закон удастся не нарушить.

Через месяц на месте бывшего бара «Первый танцевальный» в здании Рубина (ул. Малышева, 44) начнет работать кальянная «Уголек». Откроет ее ресторатор Евгений Кексин.

Людям нравятся кальяны, индустрия хорошо развита. Но в связи с принятием закона об ограничениях в работе кальянных в скором времени могут начаться серьезные проверки. А у нас таким образом будет подстраховка, — пояснил Евгений изданию 66.ru.

Тема кальянов действительно довольно скользкая. 30 октября 2020 г. в силу вступил закон о запрете употребления вейпов, кальянов, IQOS и т.п. в общественных местах. Штрафы за нарушение — от 500 до 1000 руб. То есть эти устройства приравняли к обычным сигаретам. Но Евгений Кексин уверен, что ему удастся обойти антитабачный запрет, если он сохранит специализацию заведения.

Схема, по которой одновременно есть бар, кухня и кальяны, нереальна в новых условиях. Но есть другой вариант — например, во многие кальянные уже сейчас можно прийти со своим, заплатив пробочный сбор за алкоголь и заказав доставку еды прямо на место. Мы тоже попробуем так сделать, но если и это окажется противоречащим закону, откажемся от такого формата и сохраним кальяны в чистом виде, — уточнил ресторатор.

Открыть новое заведение планируют уже через месяц-полтора. «Здесь все есть, нам нужно только стилистику обновить, чтобы ничто не напоминало о тех заведениях, которые здесь были раньше», — добавил Кексин.

Несмотря на пандемию и ограничительные меры, в городе постоянно появляются новые заведения. Так, буквально на днях на месте легендарного паба Gordon's Doctor Scotch по адресу Малышева, 56а открылась пиццерия «Папа Римский». Автором проекта нового заведения стала владелица ресторанов «Угли» и «Шустов» Любовь Пинигина. Над дизайном пиццерии работал Григорий Заславский. С неймингом и логотипом новой пиццерии также помогал Евгений Кексин:

Я не думая предложил идею с папой, после того как Папа Римский Франциск на днях сказал, что удовольствие от хорошей еды исходит непосредственно от Бога. Надеюсь, и пицца там будет «божественная».

Добавим, рынок общественного питания является одним из самых пострадавших в регионе из-за пандемии коронавируса. Кафе и рестораны были закрыты на локдаун с конца марта и возобновили свою работу офлайн только во второй половине августа, писал DK.RU. Однако уже в начале ноября, когда началась вторая волна распространения инфекции, работа заведений снова была ограничена. Областные власти предписали установить защитные экраны в залах и обеспечить соблюдение социальной дистанции, ограничив посадку. Кроме того, работу заведений запретили в ночное время — с 23.00 до 6.00 утра. Между тем в соседнем Челябинске запрет на работу в ночное время был снят сразу после новогодних каникул.