Навальный объявил о возвращении в Россию, несмотря на угрозу реального срока

«Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке». Политик прилетит рейсом «Победы».

Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января: с конца августа он находился в Германии, где лечился и проходил реабилитацию после отравления «Новичком», а сейчас понял, что почти здоров.

Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Но что они там делают мне не очень интересно. Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю, — написал политик в своем Instagram.

Он прилетит в Россию в ближайшее воскресенье рейсом «Победы».

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При этом накануне стало известно, что ФСИН просит суд отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершения нового преступления», и назначить реальный. При этом условный срок истек 30 декабря.

Кроме того, в конце декабря Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела против оппозиционера по ст. ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, на нужды Фонда борьбы с коррупцией и ряда других некоммерческих организаций собрали более 588 млн руб. пожертвований, но Навальный, как утверждается, более 356 млн руб. потратил на личные цели. Сам политик связывает новое дело с расследованием своего отравления.

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Навальный ранее говорил, что вернется в Россию, как только это ему разрешат врачи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что политик имеет право вернуться в Россию, когда захочет.