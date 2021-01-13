ЦБ разъяснил правила контроля наличных. И ограничил трансграничные переводы дочки Сбера

Ужесточение правил контроля за наличными затронет компании, а не физлиц. Вместе с тем ЦБ усиливает контроль и за трансграничными переводами, и для многих бизнесов это может быть очень чувствительным.

Поправки к антиотмывочному законодательству, вступившие в силу 10 января, призваны облегчить банковскую отчетность и не несут значимых изменений в контроле за наличными расчетами, пишет РИА Новости со ссылкой на регулятора. Напомним, поправки предусматривают обязательный контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тыс. руб. и возвратом средств со счетов операторов на такую же сумму, а также за расчетами по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн руб.

Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения «противолегализационных» требований представлять в финансовую разведку сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, — это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей), — заявили в пресс-службе ЦБ.

Изменения приняты с целью снизить нагрузку на банки при информировании Росфинмониторинга об операциях, подлежащих контролю, а сами операции распределены с учетом специфики их деятельности. Банки будут сообщать только о расчетных операциях своих клиентов. Поправки также позволят убрать избыточную нагрузку в том числе с клиентов банков — у них не будут запрашивать дополнительные документы по операциям, которые были выявлены банком, но совершались в других организациях.

Вместе с тем Центробанк продолжает ограничивать трансграничные операции небанковским сервисам. Так, сервису «ЮMoney» (структура Сбера, бывшие «Яндекс.Деньги») регулятор после проверки запретил операции физлиц с компаниями-нерезидентами. Клиенты «ЮMoney» узнали об этом 12 января из письма сервиса: ограничение началось в тот же день и продлится полгода. Для клиентов компании ограничение может быть крайне чувствительным, и не исключено, что руководство Сбера попробует договориться с регулятором о том, чтобы сервису разрешили проводить операции в пользу зарубежных юрлиц, не вызывающих у ЦБ вопросов, пишет The Bell со ссылкой на источник.

Ранее ЦБ ограничил трансграничные переводы финтех-компании Qiwi, также оштрафовав ее на 11 млн руб.