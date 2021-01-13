«Не хочешь ВШЭ — иди служить». Миллиардер Алексей Мордашов отправил сына в армию

Совладелец золотодобывающей компании Nordgold Никита Мордашов, отучившись год в Высшей школе экономики, отправился в армию. Есть сведения, что к летней сессии он пришел одним из худших.

Никита Мордашов, совладелец золотодобывающей компании Nordgold, сын миллиардера Алексея Мордашова, ушел в армию. Летом 2020 года его отчислили из Высшей школы экономики за неуспеваемость, где он учился на совместной программе с London School of Economics, пишет Forbes.

Знакомый Никиты рассказал изданию, что после отчисления сын миллиардера отправился в армию. В ВШЭ отказались комментировать эту информацию, представитель миллиардера также отказался от комментариев.

Мордашов-младший поступил в ВШЭ летом 2019 года на бакалаврскую программу «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям», набрав 228 баллов по итогам ЕГЭ. Он учился на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики по специальности «Публичная политика и социальные науки». После окончания первого курса ВШЭ при успешной сдаче экзаменов студенты зачисляются на первый курс Лондонского университета. В 2021 году год обучения на этом направлении стоит 770 000 рублей в год.

По данным ВШЭ, к летней сессии Никита Мордашов оказался в числе худших студентов курса, набрав 2,6 балла из 10 возможных.

Отец сказал ему — ну тогда иди служить, — рассказывает знакомый сына миллиардера.

Еще один собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Никита Мордашов ушел в армию. По его словам, ему не очень нравилась учеба по этой программе, он не стремился остаться в вузе.

Всего у Алексея Мордашова семеро детей от трех браков. Последняя из дочерей миллиардера, Алена, родилась летом 2020 года.

Братья Кирилл и Никита Мордашовы в 2019 году стали совладельцами отцовского бизнеса: летом прошлого года бизнесмен передал сыновьям свою долю (25%) в туроператоре TUI, а в сентябре — 65% акций золотодобывающей компанией Nordgold. Передача активов, по словам представителя Мордашова, понадобилась, чтобы сыновья могли войти в курс дела и получить опыт в сфере управления портфелем активов.

Читайте также: «Люди даже на Рублевке грустят». Как и где пережидают карантин российские миллиардеры