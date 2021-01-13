Реорганизация здравоохранения закончена. Кого из горздрава взяли в минздрав, а кого нет?

Министерство здравоохранения Свердловской области, поглотившее екатеринбургское ведомство, начало распределять места среди «городских» чиновников. Кому-то пришлось уволиться.

В конце прошлого года в администрации Екатеринбурга прошли структурные изменения — городское управление здравоохранения было упразднено, все его функции, как и персонал, переданы областному ведомству. Агентство ЕАН разобралось, как устроились на новом месте экс-сотрудники горздрава.

Денис Демидов, который в течение двух последних лет возглавлял ликвидированный горздрав, получил пост заместителя министра здравоохранения Свердловской области. В его подчинении, скорее всего, окажутся два вновь образованных отдела минздрава — отдел территориального развития, в который перейдет около десятка бывших сотрудников горздрава, и отдел образования, аттестации и наград. Включение обоих этих отделов в структуру минздрава было предусмотрено указом губернатора Евгения Куйвашева, который вышел в конце прошлого года.

Как уточняет агентство, руководить Демидову придется своими же бывшими сотрудниками. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿Так, отдел, который будет ведать наградами и аттестацией медработников, возглавила главный специалист отдела кадров горздрава Екатеринбурга Елена Кудрявская. А начальником отдела территориального развития, который будет представлять собой усеченный вариант бывшего городского управления здравоохранения, стала Наталья Трошкова. Она пришла в горздрав вскоре после Демидова по протекции бывшего министра здравоохранения Андрея Цветкова.

С отставным министром Трошкову связывают несколько лет совместной работы в Клинике Павлова, а затем в областном туберкулезном диспансере. По информации агентства, в свой новый отдел она примет не более 10-12 человек. В основном это будут бывшие чиновники горздрава, которые ранее не имели больших регалий и не будут их иметь теперь. Предположительно, именно этот отдел будет заниматься жалобами пациентов поликлиник, которые многократно увеличились в связи с пандемией коронавируса.﻿﻿﻿﻿﻿

Кандидатуры двух руководителей новых отделов уже утверждены министром. Трудиться они будут в старых стенах на Тургенева, 19, где много лет размещался горздрав. Возможно, на Тургенева останется работать и сам Демидов — по крайней мере, на официальном сайте областного минздрава рядом с новой должностью у него указан телефон старой приемной в горздраве.

Но есть и сотрудники, которые после ликвидации горздрава усилили кадровый состав областного министерства и теперь переедут в здание на Вайнера. Так, бывший главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин теперь будет отвечать за развитие специализированной медицинской помощи во всей Свердловской области. Его замом на этом посту станет еще один бывший приближенный Андрея Цветкова — Игорь Петрунин. Подчиняться отдел организации специализированной помощи будет первому заместителю министра Сергею Туркову. Опыт совместной работы у Столина и Туркова уже есть — Сергей Турков в горздраве руководил отделом, в котором главным хирургом был Алексей Столин.﻿﻿

Бывший заместитель Демидова по экономике Светлана Дягилева перейдет в службу финансового планирования минздрава, а начальник организационного отдела горздрава станет замом руководителя юридического отдела министерства. Почти в полном составе в министерстве здравоохранения будут работать сотрудники педиатрической службы бывшего горздрава Екатеринбурга.

Стоит отметить, что после ликвидации горздрава не все его сотрудники были трудоустроены в новые отделы министерства. Так, сейчас журналистам со всеми запросами нужно обращаться в областное ведомство, так как пресс-службы горздрава больше не существует, а для ее экс-начальницы Екатерины Макашиной места в минздраве не нашлось. Покинули горздрав и два бывших заместителя Демидова — по детской и взрослой службам, и, по информации ЕАН, они не будут работать в министерстве.

Напомним, вопрос о передаче екатеринбургской системы здравоохранения в ведение регионального минздрава рассматривался с апреля 2020 г., сообщал DK.RU. Система управления здравоохранения Екатеринбурга оставалась единственной в Свердловской области, находившейся под контролем муниципалитета. 1 января 2021 г. объединение было официально завершено.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков так прокомментировал реорганизацию:

В целом, 2021 г. — это год единой медицины, все учреждения здравоохранения, которые ранее находились в ведении региона и города Екатеринбурга, становятся государственными. Это должно улучшить и их материальное положение, и их информационное обеспечение, и просто качество их работы.

По его словам, система будет удобна для пациентов.

Мы будем собирать сведения о больных в единый банк [данных], откуда врач сможет брать данные о результатах обследования пациента. Он позволит обеспечить связь между амбулаторным и стационарным звеном и так далее, — подчеркнул Креков.

﻿Вместе с функционалом горздрава в областную собственность перешел имущественный комплекс из 23 медицинских организаций Екатеринбурга, в которых работает около 18 тыс. сотрудников.