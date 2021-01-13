«Систему образования спасут только партнёрские связи»

По данным Росстата, 60% компаний не хватает квалифицированных работников, а 91% работодателей считает, что у молодых специалистов не хватает практических навыков.

Многие годы разногласия бизнеса и образования были предметом бесчисленных дискуссий. Поиски решений велись постоянно, но зачастую носили локальный характер. Статистика, тем временем, свидетельствует об острой нужде бизнеса в квалифицированных кадрах.

В Свердловской области регулярные исследования проблем в развитии бизнеса проводит региональное объединение работодателей «Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей». По данным объединения, в течение последних трех лет фиксируется недостаточность предложения квалифицированных кадров на рынке труда (с 14% в 2017 г. до 30% в 2019 году), что оказывает существенное негативное влияние на бизнес (3 место в рейтинге наиболее негативных факторов). При этом 36% опрошенных отмечают, что проблема кадрового обеспечения есть, но она решается, а 28,9% респондентов считают, что проблема носит системный характер и имеет негативные последствия, 24,1% отмечают, что при отсутствии решений негативное влияние будет возрастать в ближайшей перспективе.

Одним из способов решения проблемы обеспечения предприятий квалифицированными специалистами 42% опрошенных видят продвижение лучшего опыта партнерства промышленных предприятий и образовательных учреждений по практико-ориентированному образованию. 18% респондентов считают, что одним из решений может быть создание и обязательное применение в производственном процессе профессиональных стандартов, а также государственное стимулирование вложений бизнеса в образовательные проекты.

Несмотря на представленные неутешительные данные, очевидная тенденция к поиску общих решений со стороны системы образования и бизнес-сообщества прослеживается уже в течение ряда лет. Начали формироваться новые инструменты устойчивого и конструктивного партнерства. Одним из способов выйти на новый уровень стали инструменты, предложенные национальной системой квалификации.

«Что дают каждому из них такие основополагающие единицы системы квалификаций, как «профессиональный стандарт», «квалификация», «компетенция»? Прежде всего, ответ на вопрос: какое содержание трудовых функций работника востребовано работодателем? Описание квалификации становится техническим заданием на подготовку специалистов — заказом системе образования. Таким образом, первый шаг в движении навстречу — к результату — требует ответственности партнеров как в формировании заказа, так и в проектировании образовательной программы под «техзадание». Формальная привязка к требованиям профессиональных стандартов к результату не приведет», — считает Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

Образовательным организациям очень непросто ломать устоявшиеся стереотипы, а в ситуации ориентированности на требования квалификации и договоренности с работодателем это делать приходится.

Иногда требования работодателя носят ультимативный характер: есть готовность предоставлять финансовую и материально-техническую поддержку, но только в случае гарантированного выполнения согласованного с ним учебного плана, — говорит Валентина Федотова, директор Межотраслевого центра развития квалификаций УрФУ.

Поэтому второй шаг — совместная реализация образовательной программы.Здесь в игру вступают общие ресурсы, необходимые для достижения результата. На этом поле возникают многообразные решения, связанные с конкретными условиями: использование материально-технической базы, специалистов предприятий, наставников, организация практических занятий студентов, стажировок мастеров производственного обучения, приобретение необходимого оборудования, поддержка талантливых студентов и пр. При этом бизнес не статичен, производство и технологии стремительно меняются, и «заказ», сформулированный образовательной организации два года назад, вдруг обрастает новыми требованиями.

Формат практикоориентированного обучения, предполагающий постоянный контакт образовательной организации и предприятия, призван перевести возникающие вопросы в рабочее русло. Однако если образовательная программа является совместным продуктом образовательной организации и бизнеса, который с большой долей вероятности потребует изменений в течение срока обучения студентов, то необходимо задуматься о порядке и механизмах внесения изменений в интересах партнеров. Нельзя пустить этот процесс на самотек, — продолжает Валентина Федотова.

Еще одна технология в обучении, стремительно обрастающая сторонниками, проектное обучение. Для того чтобы быть в тренде, можно решать реальные производственные задачи бизнеса уже в процессе обучения. Большой интерес вызывает региональный образовательный проект «Интегрированная профессиональная среда», направленный на интеграцию усилий высшего образования, среднего профессионального образования и бизнеса по формированию профессиональной среды, в которой студенты получают возможность решения реальных задач бизнеса за счет практики проектного обучения.

В 2019/2020 учебном году проект был реализован в партнерстве ГАПОУ Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика», Института новых технологий и материалов ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», ООО «Униматик». Сейчас техникум «Автоматика» работает в статусе региональной инновационной площадки и продолжает использовать технологию проектного обучения в образовательной деятельности. В 2020/2021 учебном году к реализации технологии проектного обучения подключаются еще 3 образовательные организации Свердловской области.

Третий шаг к результату — его оценка, причем оценка независимая, объективная. Это дает возможность образовательным организациям увидеть реальное качество подготовки студентов и определить пути дальнейшего обогащения содержания и оптимизации образовательного процесса, а бизнесу найти «источник» специалистов, максимально удовлетворяющий потребности производства.

Проект по проведению профессионального экзамена для студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, в течение последних трех лет дал возможность отладить практику взаимодействия бизнеса и образования через вновь появившийся институт — центры оценки квалификаций. Важно, что центры оценки квалификаций возникли и действуют на площадках крупных предприятий страны ИЛИ региона: ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «Россети Урал», ООО «НАКС-Урал», а также в инфраструктуре авторитетных отраслевых компаний. Проблема настоящего времени — информированность предприятий о новом канале получения квалифицированных специалистов и доверие к качеству оценки соискателей. Эти задачи решаются, с одной стороны, временем, с другой — активной позицией самого бизнеса в кадровом обеспечении производства. Для системы образования независимая оценка квалификации выпускников — это вызов со стороны бизнеса: возможность или невозможность предъявить результат. Востребованность рынком труда продукта образования — квалифицированного специалиста — и есть смысл делового сотрудничества бизнеса и образования, — говорит Татьяна Кансафарова.

Партнерские отношения образовательных организаций и предприятий, закрепленные в различных организационных моделях — это условие, обеспечивающее интересы обеих сторон в достижении конечного результата. Партнерские связи являются ключевым драйвером развития системы образования. Так, например, в настоящее время в Свердловской области представители бизнеса участвуют в коллегиальных органах управления в 81 государственной профессиональной образовательной организации из существующих 95. Формат функционирования наблюдательных советов образовательных организаций, которые представлены авторитетными менеджерами бизнеса, влияющими на стратегические планы, решения и определяющими векторы развития вуза или колледжа и конкретных образовательных программ, становится привычным.

Получили развитие производственно-образовательные кластеры (центры непрерывного образования, образовательные центры, корпоративные университеты и пр.), аккумулирующие ресурсы образовательных организаций различного уровня вокруг крупных компаний, обеспечивающие последовательность в развитии профессиональных квалификаций человека, мотивацию и условия для карьерного роста специалиста в соответствии с меняющимися запросами развивающихся производств.

Появился формат взаимодействия предприятия, выполняющего функции управляющей компании для образовательной организации. Такая форма позволяет углубленно входить в процесс формирования портфеля образовательных программ, условий для их реализации, отрабатывать механизмы целевого обучения, влиять на отбор и трудоустройство успешных выпускников. Так, например, практика вхождения ГАПОУ Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж» и «Первоуральский политехникум» в консорциум управляющей компании «Институт развития дуального образования», созданного Группой ЧТПЗ, активно развивается в настоящее время.

Пик развития партнерских отношений переживают различные формы сетевого взаимодействия. Сотрудничество образовательных организаций с индустриальными партнёрами, бизнесом, а также с другими колледжами и вузами не просто обеспечивает интеллектуальный обмен, технологическое партнерство, выгодные инфраструктурные и кадровые решения для эффективной организации образовательного процесса, но и ориентируется на решение задач консолидации ресурсов для кадрового обеспечения города, региона. Примером такого решения является недавно открывшийся и уже активно функционирующий Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области. Основная идея центра заключается в создании и координации сетевой формы взаимодействия большинства образовательных организаций среднего профессионального образования, вузов, иных образовательных структур, реализующих на своих площадках как образовательные программы, так и аттестационные мероприятия для самых различных категорий граждан, а также бизнес-партнеров, — продолжает Татьяна Кансафарова.

Таким образом, создание различных моделей взаимодействия образовательных организаций и работодателей, их общественно-деловых объединений (образовательных экосистем), является реальностью. А это уже организационный шаг, способствующий гарантированному движению к результату — не просто трудоустройству квалифицированного специалиста, но созданию условий для развития человеческого капитала корпораций.