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Алексей Кушнарев получил важный пост в металлургическом холдинге Алишера Усманова

Алексей Кушнарев получил важный пост в металлургическом холдинге Алишера Усманова
Иллюстрация: ЕВРАЗ-холдинг

Заслуженный металлург летом 2020 г., после 15 лет работы на уральском заводе, покинул ЕВРАЗ НТМК и ушел из бизнеса в политику. Однако его планы снова изменились.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Депутат свердловского заксобрания, бывший топ-менеджер ЕВРАЗ-холдинга Алексей Кушнарев занял руководящий пост в холдинге «Металлоинвест», который принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.

Я уже два месяца работаю в должности директора металлургического дивизиона, — сообщил экс-депутат свердловского заксобрания Ura.ru.

Напомним, Алексей Кушнарев работал управляющим директором ЕВРАЗ НТМК с 2005 г., летом 2020 г. он покинул свой пост, после чего был назначен заместителем председателя комитета законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам, рассказывал DK.RU.

Совмещать эту должность с работой на предприятиях он не мог. Таким образом, с переходом на работу в «Металлоинвест» Алексей Кушнарев отказался от политических амбиций и депутатского кресла.

Алексей Кушнарев — лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники и премии им. Черепановых. Доктор технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии, автор 40 печатных работ и 20 патентов на изобретения.

В 2019 г. Алексей Кушнарев стал обладателем статуэтки «Человек года» в номинации «Инвестор года» (учредитель премии — «Деловой квартал»). А в 2020 г. вошел в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019.

Ранее Владимир Путин наградил Алексея Кушнарева орденом почета «За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу», рассказывал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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