Ельцин Центр готовится выйти на самоокупаеммость и открыть филиал в Москве

Модное пространство расположится в столице в одной из городских усадеб. На финансирование проекта уже потратили свыше 1,6 млрд руб. из бюджета.

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» планирует открыть филиал «Ельцин Центра» в Москве в декабре 2021 г. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил исполнительный директор фонда Александр Дроздов.

В декабре этого года — открытие филиала «Ельцин Центра» в Москве. Заранее приглашаю, — сказал он.

Московский филиал «Ельцин Центра» откроется в городской усадьбе Долгоруковых-Бобринских. Финансирование проекта из государственного бюджета уже составило около 1,65 млрд руб.

Также Александр Дроздов рассказал, каким был пандемийный год для музея. Из-за простоя планируемые финансовые показатели не были достигнуты:

Мы очень много недобрали наших активностей, многие площадки простаивали, было меньше людей. Федеральный бюджет на 2021 г. будет на 10% меньше, чем в 2020 г. — 320 млн руб., тогда как в прошлом году было около 334 млн руб.

Коронавирус и период ограничений также сдвинули планы музея выйти на точку самоокупаемости:

До начала пандемии мы уже практически подобрались к этому. К сожалению, прошлый год отбросил нас, будем полагать, на те же 12 месяцев. Я думаю, что к середине 2022 г. мы вернемся к комфортному состоянию, — заявил директор Центра.

Ранее Александр Дроздов рассказывал, что оборот «Ельцин Центра» должен составлять от 300 до 500 млн руб. в год, чтобы комплекс мог существовать и развиваться, сообщал DK.RU. Для этого площади центра сдают в аренду магазинам, фитнес-центру, клубу и др.

«Ельцин Центр» был открыт в 2015 г., его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина.