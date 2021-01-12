Мишустин: для защиты РФ от инфекций нужны новые меры. Зарубежной вакцины ждать не стоит

В целом ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре. Однако ждать зарубежные вакцины в большом количестве в этом году не стоит.

Пандемия коронавируса показала, что России необходимы дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения в страну опасных инфекций, и чёткий план борьбы с ними. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и чёткий план борьбы с ними, — сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что также будет создана государственная информационная система в сфере обеспечения биологической безопасности, необходимо разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия в таких ситуациях.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 22 регионах России заболеваемость коронавирусом снизилась, в остальных регионах ситуация стабилизируется, число заболевших растет только в двух малонаселенных субъектах РФ. Всего в стране выявлено 3,448 млн заболевших, 62 804 умерших и 2,825 млн выздоровевших от Covid-19.

10 января сообщалось, что в России вакциной от коронавируса «Спутник V» привилось более 1,5 млн человек. Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что ежедневно в гражданский оборот поступает по 100 тыс. доз вакцины.

При этом вакцина от коронавируса, разработанная Pfizer и BioNTech, скорее всего, в этом году в Россию не поступит: госзакупок препарата не планируется, пишет «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников. Pfizer в этом году будет поставлять вакцину только по уже заключенным государственным соглашениям, но компания не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины на территории РФ, никаких переговоров о закупке препарата не ведется, сказал один из собеседников агентства.