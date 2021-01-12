Миллиарды на скачках курса. Кто за год заметно обогатился на криптовалюте. Рейтинг

Биткоины и другие и другие виды криптовалюты позволили поверившим в них заработать в 2020 году приличные состояния. В списке самых удачливых — и россиянин Виталик Бутерин.

Кто разбогател на недавнем росте биткоина? Forbes узнал, кому и сколько удалось заработать на скачках криптовалют?

За последний год рынок акций, бросивший вызов гравитации, радовал многих инвесторов, но никто из них не счастлив так, как владельцы биткоинов. Индекс S&P 500 вырос на 17% с начала января 2020 года по 11 января 2021-го, тогда как биткоин за тот же период подорожал на 400%, увлекая за собой и другие цифровые валюты. Согласно данным аналитического сервиса Messari, специализирующегося на криптовалютном рынке, сейчас все криптовалюты стоят в общей сложности больше $920 млрд, а в пятницу этот показатель достигал примерно $1 трлн.

Кэмерон и Тайлер Уинклвосс

Оценочная стоимость криптовалютных активов: $1,4 млрд (у каждого).

Уинклвоссы стали одними из первых известных покупателей биткоинов и основали криптовалютную биржу Gemini, где сейчас проводятся сделки примерно на $300 млн ежедневно. К апрелю 2013 года братья-близнецы владели биткоинами на сумму около $11 млн. На тот момент цена биткоина составляла примерно $120. Если предположить, что они сохранили большую часть коинов и токенов эфира, сейчас каждый из них владеет криптоактивами стоимостью больше $1,4 млрд. Братья отказались дать комментарии.

Мэттью Росзак

Оценочная стоимость криптовалютных активов: $1,2 млрд.

В конце 1990-х и начале 2000-х Росзак работал в сфере венчурных инвестиций и был предпринимателем. Свои первые биткоины он купил в 2012 году. Сейчас его основная деятельность — стартап Bloq, представляющий собой консультации по всем вопросам, от обработки платежей за «стейблкоины» (криптовалюта, привязанная к стоимости обычной валюты) до помощи банкам в безопасном хранении цифровых активов.

По оценке Forbes, его криптовалютный капитал за год вырос с примерно $300 млн до $1,2 млрд. «Это будут ревущие двадцатые биткоинов», — говорит инвестор.

Тим Дрейпер

Оценочная стоимость криптовалютных активов: $1,1 млрд.

Будучи членом инвестиционной династии Дрейперов из Кремниевой долины, в 1985 году он стал партнером-основателем венчурной компании Draper Fisher Jurvetson, которая инвестировала в десятки стартапов — от Tesla до ныне не существующей компании Theranos. Дрейпер рассказывал, что в 2014 году купил 29 656 биткоинов, конфискованных маршалами США на закрытом черном рынке «Шелковый путь». Каждый биткоин обошелся инвестору в $632 — то есть в сумме он заплатил $18,7 млн. Сейчас эти активы стоят $1,1 млрд.

Майкл Сэйлор

Оценочная стоимость криптовалютных активов: $600 млн.

Финансовый директор аналитической фирмы MicroStrategy ворвался на рынок биткоина в 2020 году, убедив коллег из MicroStrategy инвестировать больше $1,1 млрд в криптовалюты при средней цене около $15 964 (сейчас эти коины стоят $2,4 млрд). Причиной стало беспокойство Сэйлора возможным обесцениванием американской валюты из-за действий ФРС, напечатавшей триллионы долларов в коронакризис. С 11 августа, когда MicroStrategy объявила о первой покупке биткоинов, ее акции выросли в четыре раза. В октябре Сэйлор сообщил, что потратил около $175 млн личных средств на покупку 17 732 биткоинов. Сегодня они стоят $600 млн.

Майк Новограц

Оценочная стоимость криптовалютных активов: $478 млн.

После серии неудачных инвестиций большая часть его состояния испарилась, однако титан хедж-фондов из Goldman Sachs и Fortress Group возродился, став гуру криптовалюты. Новограц основал и руководит компанией Galaxy Investment Partners, которая специализируется на инвестициях и разработках в сфере связанных с криптовалютой услуг. В 2013 году он лично инвестировал в биткоины $7 млн, а затем использовал эти активы как начальный капитал Galaxy. На основе информации, которую компания публиковала в сентябре 2020 года, Forbes может оценить криптоактивы Galaxy в $621 млн, что на 300% больше, чем было четыре месяца назад.

Виталик Бутерин

Оценочная стоимость криптовалютных активов: $360 млн.

Создатель Ethereum, второй по популярности криптовалюты, капитализация которая сейчас оценивается в $123 млрд, тоже заметно разбогател. Бутерин известен скорее своим академическим и социальным интересом к криптовалюте, чем инвестициями. Но сейчас ему принадлежит больше 333 000 токенов эфира общей стоимостью около $360 млн. Год назад те же цифровые коины стоили всего $45 млн.

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