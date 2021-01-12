Жители Екатеринбурга пересаживаются на подержанные авто. Спрос и цена на них растут

Повышение цен на новые легковые машины привело к тому, что покупатель переориентировался на рынок авто с пробегом. За прошедший год спрос на популярные марки вырос больше чем на 10%.

Продажи подержанных авто в Свердловской области по итогам 2020 г. выросли на 14,4% по сравнению с прошлым годом, такими данными поделились аналитики «Авито Авто». При этом средняя стоимость автомобилей с пробегом по итогам года выросла на 12%, до 290 тыс. руб.

Самой востребованной маркой в Свердловской области стала Lada со средней стоимостью 95 тыс. руб. На эти автомобили приходится 23,8% в общем объеме продаж.

На втором месте по востребованности — автомобили марки Toyota со средней ценой 590 тыс. руб. Их выбирает 7% покупателей.

Третье место занимает Hyundai, средняя цена которых составляет 429 тыс. руб.

Также в ТОП-5 самых покупаемых подержанных автомобилей в Свердловской области вошли Nissan и Chevrolet, средняя стоимость этих машин составляет 450 тыс. руб. и 265 тыс. руб. соответственно.

Рост спроса на подержанные авто эксперты связывают с резким удорожанием новых машин, а также с отложенным спросом, который сформировался за период карантина.

Между тем осенью 2020 г. автодилеры зафиксировали всплеск спроса и на новые авто. Как рассказывал DK.RU, ажиотаж на рынке привел к тому, что популярных моделей не осталось в наличии, а покупатели были вынуждены приобретать те модели и комплектации, которые были выставлены в салонах.

Эксперты уверены, что ситуация не улучшится до середины 2021 г. Причин тому несколько. Сохраняется отложенный спрос, который образовался в результате трехмесячного закрытия салонов, а нестабильный курс рубля подталкивает россиян делать крупные покупки. Но автопроизводители боятся поставлять слишком много машин, опасаясь, что они застрянут на складе.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» при этом сообщает, что, несмотря на осенний бум, по итогам 2020 г. продажи новых легковых авто в Екатеринбурге сократились почти на 3% по сравнению с 2019 г.