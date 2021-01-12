В Екатеринбурге при пожаре погибло 8 человек. Одна из жертв просила о помощи в Twitter

В ночь на 12 января в одном из жилых домов загорелась квартира. От отравления угарным газом погибли люди, которые проживали на разных этажах. Они пытались покинуть квартиры через задымленный подъезд.

В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме на ул. Рассветная, 7 погибло 8 человек, в том числе семилетняя девочка. По данным МЧС, погибшие жили на втором, пятом и девятом этажах. Причиной смерти людей стало отравление угарным газом, пишет JustMedia.ru.

В областной прокуратуре сообщили, что очаг возгорания был расположен в квартире на втором этаже, вблизи дивана:

12 января 2021 г. в 2 часа 52 минуты на телефон Единой диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге на улице Рассветной. Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. По предварительным данным, в квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий, — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Площадь пожара составила 30 кв. м, распространения огня за пределы квартиры пожарные не допустили. Из горящей квартиры пожарные вынесли пятерых человек и передали их медикам.

В тот момент, когда спасатели приехали на место происшествия, в подъезде дома по всем этажам было плотное задымление. Некоторые жильцы смогли спастись, поскольку вышли на балкон, те, кто погиб, пытались покинуть квартиры по задымленному подъезду.

Среди жертв пожара оказалась жительница квартиры на девятом этаже Наталья. Она звала на помощь, публикуя посты в социальной сети Twitter:

Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем, — успела написать женщина.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых позже сообщил, что 39-летняя женщина и ее семилетняя дочь погибли. В пресс-службе областного ГУ МЧС добавили, что женщина, которая просила о помощи в Twitter, не звонила пожарным:

К сожалению, она повела себя неправильно. Вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире, они вместе с дочкой вышли в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило. Когда приехали спасатели, обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи не смогли, к сожалению. Почему она писала в твиттер, тоже непонятно. Спасатели не мониторят твиттер, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС.

Всего, по данным МЧС, из подъезда дома были эвакуированы 90 человек, в том числе 9 детей. Поскольку на улице стоял мороз -25 градусов, всех эвакуированных сначала разместили в пожарных машинах, а затем развернули пункт временного размещения на базе гимназии № 176. На данный момент жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь из городского бюджета. Ситуацию на контроле также держит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В прокуратуре добавили, что по факту пожара заведено уголовное дело: