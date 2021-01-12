Сменили подход к развлечениям: как россияне тратили деньги в новогодние праздники

Больше спорта и поездок по России на личном автомобиле, почти никаких зарубежных путешествий: кто выиграл от изменения потребительских расходов граждан в новогодние праздники.

В период новогодних праздников россияне стали иначе тратить деньги на путешествия и развлечения, пишет РБК на основе данных Сбербанка и ВТБ. Так, с 4 по 10 января расходы граждан на покупку авиабилетов упали на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., расходы на отели — на 81,4%, а на покупки в Duty Free — на 87,1%. Турагентствам заплатили на 38,6% меньше, следует из статистики «СберИндекса». По данным ВТБ, россияне перевели турагентствам 457 млн руб. — это на треть меньше, чем за период с 1 по 8 января 2020 г., при этом расходы на транспорт в целом выросли на 22% год к году, на гостиницы — на 15%.

На фоне ограничений зарубежных поездок россияне стали больше тратить на путешествия внутри страны, причем в основном на личном транспорте: с 4 по 10 января расходы на топливо и услуги автосервисов выросли на 5% год к году.

В городах Золотого кольца местные кафе и рестораны показали резкий рост выручки, на 42%, алкомаркеты — на 32%, расходы граждан на развлечения выросли на 10%, на горнолыжных курортах России люди потратили больше на 13%, следует из данных ВТБ. Кроме того, с 4 по 10 января россияне потратили на 40,8% больше в категории «Спорт», чем за аналогичную неделю прошлого года, следует из данных «СберИндекса».