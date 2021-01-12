Застройщики предупредили о срыве крупнейших строек Екатеринбурга

Новые правила застройки приаэродромных территорий ставят под угрозу сразу несколько крупных строительных объектов. Девелоперы обращаются к властям с требованием спасти 8 млн кв. м будущего жилья.

Гильдия строителей Урала заявила, что принятие проекта по приаэродромным территориям (ПЭТ) сорвет строительство около 8 млн кв. м жилья в Екатеринбурге.

Как рассказывал DK.RU, ранее в российских аэропортах действовало правило 30-километровой особой защитной зоны, где вести строительство объектов можно было только по согласованию с Росавиацией.

Однако Минтранс разработал законопроект, согласно которому вокруг аэропортов должно быть установлено семь подзон, где в первой можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, а в седьмой — все, кроме жилья, если уровень шумов и загрязняющих веществ не превышает норму. По новым правилам под защиту попадает 1,5 тыс. га.

Аэропорт «Кольцово», согласно требованиям Минтранса, разработал проект ПАТ, автором стала компания «ТрансПроект СПБ». Проект получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение в Роспотребнадзоре 28 августа 2019 г., но он все еще не согласован с региональным правительством и главами муниципалитетов.

Если новые нормы будут приняты, то сразу несколько знаковых строительных проектов Екатеринбурга могут быть остановлены. Речь идет о строительстве жилых и социальных объектов в районах Новокольцовский, Солнечный, Академический, Широкая Речка, Университетский, Шишимская горка и Северный Химмаш.

Гильдия за последние месяцы поднимала и продолжает поднимать этот вопрос на всех возможных уровнях, обращалась к главному санитарному врачу РФ с конкретными предложениями; выступала с этой повесткой перед полпредом, губернатором, вице-губернаторами, в министерствах, администрации и так далее, — рассказали в пресс-службе организации.

Как ранее рассказывал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, в случае принятия проекта пострадает не только Екатеринбург, но и шесть прилегающих муниципалитетов.

Если документ будет принят, то максимальная этажность проектируемого Новокольцовского сократится почти в два раза — с 17 до 9, в Шишимской горке этажность строительства придется снизить с 29 до 4 этажей. Пятая подзона ставит под угрозу остановки ТЭЦ «Академическая», ТЭЦ 19, Ново-Свердловскую ТЭЦ и ТЭЦ УМП. Седьмая подзона запрещает строительство объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, парков и скверов.

Предложенная разработчиками редакция приаэродромной территории Кольцово явно разбалансирована и способна нанести серьезный ущерб развитию Екатеринбурга. Мы настроены на поиск компромиссного решения. Гильдия продолжит занимать активную позицию и последовательно отстаивать интересы муниципалитетов и региона. Результаты нашего анализа направлены Губернатору Свердловской области, — рассказывал Вячеслав Трапезников.

Ранее в интервью DK.RU глава свердловского минстроя Михаил Волков говорил, что окончательного решения о принятии документа еще нет:

На сегодня документ заблокирован на федеральном уровне, потому что предусматривал серьезные компенсационные мероприятия. Если взять радиус 15 км вокруг нашего аэропорта, то у нас 42% территории Екатеринбурга попадает в зону, где осуществлять строительство можно, только соблюдая определенные ограничения.

Крупнейшие девелоперы города, которые запланировали строительство объектов на территориях, которые попадают под ограничения, не верят, что проект примут в том виде, в котором он существует. Глава Prinzip Геннадий Черных отмечал:

Я успокаиваю себя тем, что это пока что проект, он может измениться. ПАТ накладывает серьезные ограничения на развитие многих городов, не только Екатеринбурга. Я думаю, здравый смысл все-таки победит, потому что в нынешнем виде проекты — это маразм, ошибка.

Любопытно, что в зону ограничения застройки попадают и объекты Универсиады. Генеральный директор АО «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев рассказывал:

Я видел проект, который разработали для Кольцово, должен сказать, что в седьмую зону попадает половина Екатеринбурга, в том числе и территория под строительство объектов для Универсиады. Как о состоявшемся документе об этом проекте говорить преждевременно. Так что давайте не будем до выстрела падать. Тем более что Дмитрий Медведев поручил в десятидневный срок представить предложения по корректировке требований к проектам ПАТ аэропортов.

Добавим, что в Екатеринбурге по итогам 2020 г. ввели 1,35 млн кв. м жилья. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу до 2030 г. ввести в эксплуатацию почти 1 млрд кв. м жилья по всей стране.