Гуманитарии в нефтянку, айтишники — в торговлю. Рынок труда встал с ног на голову?

Переходы работников из отрасли в отрасль стали реальностью. Эйчары и не думали, что для выживания компаний потребуется такая чехарда. Почему пора отправлять резюме туда, куда «ни за что и никогда».

Известный хедхантер, создатель «Антирабства» Алена Владимирская рассказала в своем блоге на Facebook о важных изменениях в сфере найма:

— О самом важном. С чем к нам этот год в карьере? С кроссплатформенными переходами. Из отрасли в отрасль, из функции в функцию. С тем, о чем мечтали много лет соискатели, но чему так противились эйчары: «Как же мы возьмем человека без опыта в индустрии?».

Пандемия с хрустом и мясом раздавила этот аргумент. Все большему числу компаний, чтобы выжить и расти, требуются профи с готовыми непривычными для этих индустрий компетенциями: банки нанимают редакторов и инженеров по робототехнике; розница — дата сайнтистов и айтишников; образование вообще экспертов по всему, открывая новые направления обучения; девелоперы специалистов по IPO и так далее, и так далее.

Начинаются годы неожиданных переходов и новых ниш для профессионалов. Сначала робко, а потом все больше и больше, словно снежный ком.

«Фигня!», — скажете вы. И отчасти будете правы. Потому что каждому из нас несколько раз отказывали с формулировкой «Нет отраслевого опыта». Но я вам на эту «фигню» возражу двумя важнейшими аргументами:

— Резко изменилось время и потребовало людей с другими компетенциями. Поэтому стали происходить наймы, о которых до пандемиии и подумать было невозможно. Причем инициатива на столь неожиданные переходы идет от бизнеса и даже самих эйчаров.

— Надо знать, где вас с вашими компетенциями ждут, а где нет. Вы же чаще всего откликаетесь не на то, где вы будете реально нужны, а на те вакансии, которые вам нравятся (тут сложно ждать от вас другого — вы же не можете знать, каким индустриям, кроме своей, действительно нужны).

Мы увидели этот тренд еще в самом начале пандемии. Мы проверили его на супер экспертах: эйчар департаментах «Банка Абсолют», АФК «Системы», «Бургер Кинга», «Тинькофф», «Рольф», «Ростелекома», сети отелей «Азимут» — и вместе с ними поняли: да, тренд есть и будет только нарастать.

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