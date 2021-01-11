Цензура техногигантов. Блокировку Трампа в соцсетях осудили Меркель и Навальный

Свобода слова как основное право может быть ограничена только законодателем, а не решениями частных компаний, считает канцлер Германии. Ранее актом цензуры блокировку Трампа назвал Навальный.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сомнительным решение руководства Twitter и других соцсетей заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа. Об этом сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Социальные сети несут ответственность за то, чтобы политические дискуссии не были отравлены ненавистью и подстрекательством к насилию, но свобода слова как основное право может быть ограничена только законодателем, а не решениями частных компаний, добавил представитель Меркель.

Поэтому канцлер считает проблемой, что аккаунты президента США были закрыты навсегда, — резюмировал Зайберт.

Twitter заблокировал аккаунт Трампа, обвинив его в нарушении правил сообщества. В компании посчитали, что посты президента США, опубликованные спустя несколько дней после нападения его сторонников на Капитолий 6 января, нарушают запрет на одобрение насилия. На аккаунт Трампа подписаны 89 млн человек.

Ранее неприемлемым актом цензуры блокировку Трампа в Twitter назвал российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Он назвал это решение эмоциональным и основанным на личных политических предпочтениях и указал, что получает в соцсети угрозы убийства каждый день в течение многих лет, и площадка никого не банит.

Безусловно, Twitter — частная компания, но мы видим много примеров в России и Китае, как частные компании становятся лучшими друзьями и помощниками в деле цензуры. В сегодняшней дискуссии замените «Трамп» на «Навальный» и вы получите на 80% точный текст объяснения Кремля о том, почему мое имя запрещено на российском телевидении и почему мне надо запретить участвовать в выборах. Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру. И в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в твиттере, — объяснил оппозиционер.

По его мнению, для Twitter и руководителя компании Джека Дорси было бы правильным создать комиссию по принятию подобных решений. Состав комиссии, правила ее работы, голосование ее членов должны быть известны, как и механизм обжалования их решения.