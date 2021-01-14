«Численность персонала сохранить не удалось. Штат пришлось увеличивать»

DK.RU опросил ведущих игроков региональных рынков об итогах 2020 года и ожиданиях на 2021. В будущее большинство компаний смотрит с оптимизмом. Кажется, что ничего страшнее 2020 быть не может.

Одним из первых об итогах коронакризисного 2020-го рассказал Юрий Моисеенко, генеральный директор ООО «Проспект Групп»:

— Несмотря на то, что ковидом переболела половина нашего персонала, и я в том числе, тяжёлых случаев не было. И это самое главное. Можно смело сказать, что год мы прошли без потерь. Зарплаты не «резали», даже премию выплатили за все месяцы. Не удалось, правда, выполнить наказ властей и сохранить численность персонала. Реализуем крупный проект в Перми, команда потребовала усиления, пришлось принять ещё 5 человек.

Положительно на рынке сказались действия властей: стройки не останавливали, а когда объявили о старте льготной ипотеки, стало совсем комфортно. Продажи в 2020 году выросли на 40%.

Правда, мне не нравится слово «льготная»: ставка 6,5% при инфляции 4-5% — это нормальная ставка, никакой льготности здесь нет. В среднем по миру процент по ипотеке так и соотносится с инфляцией.

Возвращаясь к событиям прошлого года: в начале марта мы предприняли ряд правильных действий, подстелили соломки, так сказать.

Во-первых, в последний момент отказались от приобретения нового проекта. Спасибо учредителю за дар предвидения — пересидеть самые сложные моменты (апрель) на мешке с деньгами было, конечно, гораздо спокойнее.

Фото: ЖК «Федерация»

Во-вторых, решили подстраховаться и открыть на всякий случай кредитную линию на ЖК «Мельница». Это единственный проект, который мы до этого реализовывали без партнёрства с банком. Летом «подписались» со Сбером и после этого окончательно выдохнули. Дальше всё понятно — источники для стройки есть, а за пару лет, пока достраиваем объекты, ситуация прояснится. Но всё было хорошо — мы начали 5 новых объектов, как и планировали.

Фото: ЖК «Мельница»

Так что можно сказать, что 2020 год был страшным по эмоциональному фону, но отличным по результатам.

2021 год, как мне представляется, будет наоборот — радостным — весной из-за сезонности заболеваемость пойдёт на спад, плюс количество людей с иммунитетом будет расти из-за увеличивающегося числа переболевших и вакцинированных, и к осени, наверное, мы достигнем «коллективного иммунитета», а там и болезнь сойдёт на нет.

Продаж от года ждем удовлетворительных: все-таки реальные доходы населения в 2020 году несколько снизились, а, значит, и объемы продаж пойдут вниз. Не сильно, но вниз.

Душу греет тот факт, что текущие продажи уже полностью покрыли потребность в финансировании всех строящихся проектов компании. В том числе на строительство дорог и сетей в нашем новом проекте — коттеджном посёлке на Шарташе.

Фото: коттеджный посёлок на Шарташе

И в целом я оптимистично смотрю на экономические перспективы. Развитие транспорта и интернета сделало мир очень маленьким, абсолютная информационная прозрачность и невиданная ранее скорость её распространения привели к тому, что мы видим проблему словно под увеличительным стеклом, и реагируем сообразно тому, что видим.

Но…всего 100 лет назад бушевала испанка, которая унесла жизни от 50 до 100 млн. человек. Сосчитать точно невозможно, поскольку разворачивалась она на фоне ещё более грозных событий — сразу по окончании первого эпизода Мировой войны, революций, гражданской войны в России. По этой же причине это событие в учебниках истории упоминается вскользь. И это при том, что численность населения планеты в 1900 году составляла 1656 млн. человек. Т.е. умер каждый 16-ый, переводя пропорцию к сегодня — эквивалентно гибели 500 млн. человек. Сдаётся мне, случись ковид тогда, о нём бы знали только специалисты по истории медицины.

Чтобы меня не обвинили в цинизме (я предпочитаю определение «реалист»), оставляю за читателем возможность оценить влияние эпидемии на экономический потенциал, благо цифры все в открытом доступе. Подсказка: средний возраст жертв ковида (данные по России) у мужчин 67, у женщин — 69 лет.

А потенциал при снижении уровня эпидемиологического напряжения моментально преобразуется в рост, тем более, что сработает эффект маятника, он качнётся из тени к свету, люди захотят наверстать упущенное в 2020 году.

Справка Группа компаний «Проспект» осуществляет комплексное управление проектами в сфере девелопмента жилой и коммерческой недвижимости с 2013 года. Компания известна строительством жилых комплексов «Мельница» и «Федерация», коттеджных поселков «Золотой камень» и «Скандинавия», а также ЖК «Арбатский».

Отдел продаж ЖК «Мельница»:



Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10

Телефон: +7 (343) 363-00-02

Режим работы: пн-пт с 09:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 16:00.

Официальный сайт: melnitsa.su



Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайтах наш.дом.рф и melnitsa.su.

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Офис продаж ЖК «Квартал Федерация»:

Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10

Телефон: +7 (343) 363-00-91

Режим работы: пн-пт с 09:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 16:00.

Официальный сайт: prospect-federation.ru

Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайтах наш.дом.рф и prospect-federation.ru.

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРОСПЕКТ ФЕДЕРАЦИЯ».

Офис продаж КП «Золотой камень»:

Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10

Телефон: +7 (343) 363-01-52

Режим работы: пн-пт с 09:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 16:00.

Официальный сайт: zolotoikamen.com



Застройщик: ООО «ПРОСПЕКТ «Золотой камень».