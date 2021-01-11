Лучший начальник — тот, который не хвалит. Пять шагов на пути к идеальному лидерству

Вы не обязаны раздавать похвалу направо и налево, но подчиненные должны знать, что к вам всегда можно прийти с проблемой. Как наладить работу в компании наилучшим образом.

Новый год — новые цели. Если хочется стать лидером, стоит прислушаться к советам основательницы фирмы Stanton & Company и писательницы Эми Стэнтон. Она перечислила пять шагов, которые помогут вам на пути становления.

— Вы никогда не овладеете искусством лидерства в совершенстве. Кажется, об этом все время забывают в публичных обсуждениях того, как быть эффективным лидером. Лидерство — это не пункт назначения, а процесс: бесконечная работа над собой, на которую уходят годы и которая в любой момент может показаться полным провалом.

Вот что вы можете сделать прямо сейчас.

1. Измените свой стиль обратной связи, чтобы люди знали: вы имеете в виду то, что говорите

Если вы говорите «хорошая работа» каждому сотруднику по поводу любой выполненной задачи, в этих словах нет особого смысла. Эффективное лидерство заключается не в том, чтобы постоянно нахваливать людей. Исследования показывают, что именно «отрицательная» обратная связь (если она подана адекватно) полезнее всего. Люди хотят учиться и расти, видят перед собой задачу сегодня быть лучше, чем вчера, поэтому важнейший мягкий навык руководителя — умение поддерживать такой рост путем конструктивной обратной связи.

Помните: одно дело критиковать, и совсем другое — дать конструктивную обратную связь и наметить путь для улучшений.

2. Ищите примеры лидерства вне работы

Я руковожу PR-фирмой Stanton&Company. Я также беру уроки танцев уже несколько лет.

На первый взгляд, танцы и PR — это две совершенно разные вещи. Но можно понаблюдать за иными стилями обучения и осмыслить новые подходы и техники мотивации.

Лично я считаю, что вы укрепляете лидерские навыки, когда искренне подаете себя, когда говорите от всего сердца и не пытаетесь быть кем-то (или чем-то) другим.

3. Если что-то идет не так, в первую очередь берите ответственность на себя

Я постоянно говорю своей команде, что любая ошибка — это моя ответственность, ведь я — владелец компании.

На руководящих должностях легко впасть в образ «жертвы». Когда возникают какие-то проблемы, может показаться, что они находятся вне вашего контроля. Но это только усугубляет проблему. Впоследствии вы начинаете таким образом относиться абсолютно ко всему.

Напротив, важно сразу взять ответственность на себя. Что бы ни случилось, даже если в каком-то событии явно нет вашей вины, важно задуматься хоть на мгновение, какую роль вы в этом сыграли. Настоящие лидеры подают пример и признают свой вклад в возникшие проблемы, а не заняты постоянной критикой других.

4. Позвольте окружающим совершать собственные ошибки

Микроменеджмент редко бывает эффективным. Людям нужно делать ошибки, чтобы учиться. Очевидно, лучше, когда такие ошибки происходили в контролируемой обстановке. Но ваша цель — создать такую среду, где люди будут чувствовать себя комфортно и уверенно, работая самостоятельно. Так вы дадите им возможность превратиться из простых сотрудников в настоящих членов команды.

Это потребует от вас большого терпения. Нужно найти время, чтобы учить, наставлять и направлять людей.

5. Активно размышляйте и часто просите о фидбеке

Лидерство должно меняться и развиваться вместе с окружающей средой, а это означает, что мы должны следить за происходящим и меняться. И лучше всего работают те организации, где сотрудники легко делятся своим искренним мнением с руководством.

Руководитель должен понимать, слышат ли люди друг друга и эффективны ли стиль или подход к общению. И единственный способ это сделать — создать благоприятную среду, в которой приветствуется, когда сотрудники рассказывают руководителю или владельцу компании о том, что они чувствуют, что их беспокоит или о чем-то, что привлекло их внимание.

Читайте также: «Кризисы убили командно-административный подход». Почему компании больше не нужен лидер