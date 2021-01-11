Экс-главу атомного завода осудили за продажу технологий в Китай

Тараса Крокоса признали виновным в том, что он отправил за рубеж технологию, которая может использоваться для изготовления оружия массового поражения.

Новоуральский городской суд вынес приговор Тарасу Крокосу, экс-руководителю «Атоммашкомплекс УЭХК» в Новоуральске Свердловской области. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК РФ (незаконная передача иностранной организации технологий, которые заведомо для него могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлен экспортный контроль). Об этом сообщает пресс-служба Новоуральского городского суда.

По версии следствия, будучи генеральным директором ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», Тарас Крокос «имел доступ к рабочей конструкторской документации на изготовление лодочек, используемых для карботермического синтеза и изготовления таблеток смешанного нитридного уран-плутониевого топлива, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения, а именно ядерного оружия». И направил эту информацию на электронную почту китайской организации «для получения коммерческой прибыли для ООО «Автоммашкомплекс УЭХК» в размере более 25 млн руб.».

Суд приговорил Тараса Крокоса с трем годам условно с испытательным сроком на два года.

ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» образовано в процессе реструктуризации ОАО «Уральский электрохимический комбинат», одного из крупнейших в мире предприятий по обогащению урана, входящего в структуру топливной компании «ТВЕЛ» Госкорпорации «РОСАТОМ». Самостоятельным юридическим лицом предприятия является с октября 2011 г.

В 2013 г. ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» в результате открытого аукциона приобрело ООО «Управляющая компания «Ява», входившее в собственность экс-депутата Госдумы Валерия Язева, признанного банкротом. Ранее Тарас Крокос был директором УК «Ява». «Атоммашкомплекс УЭХК» он руководил до 18 ноября 2019 г. Сейчас предприятие возглавляет Сергей Сметанин.